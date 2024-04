Ekspresni makeover! Alka nije jedina: Marko Grubnić se igrao i fotkama Šuput, Tomčić, Ridjana

Modni stilist Marko Grubnić (41) osim svojih kreacija, poznat je po specifičnom daru uljepšavanja sebe i bližnjih na fotografijama. Mnogi u šali komentiraju da nakon Grubnićevog fotošopa, ni vlastita ih majka ne prepoznaje. Ovoga puta, u sklopu predizborne kampanje posebno se potrudio urediti pjevačicu Alku Vuicu, koja na izbore izlazi s koalicijom Rijeke pravde. No, Alka je samo jedna u nizu lica s estrade i malih ekrana koji sami sebe teško prepoznaju kad ih Grubnić provuče kroz filtere.

Nakon što je podignula prašinu prvom fotografijom, Alka je objavila neuređenu verziju i poslala poruku svojim biračima.

- Napali su me svi da me uredio Marko Grubnić … I moram priznati da je to istina! Al' ja to volim i volim da sve bude uređeno i sređeno! Skupo! Takvu želim Hrvatsku! - napisala je pjevačica.

Marko je često uređivao i fotografiju pjevačice Maje Šuput, inače svoje velike prijateljice.

I Maju i Marka su prozivali zbog pretjeranog uređivanja fotografija, no pjevačica se na ružne komentare ne obazire.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Marko je inače stilist i za brojne zabavne emisije, pa tako često uredi i dame i gospodu iz žirija te voditelje. Tako je krajem prošle godine objavio fotografiju s Franom Ridjanom i Igorom Mešinom, voditeljima emisije 'Supertalent', a fanove su nasmijala gotovo neprepoznatljiva izdanja omiljenih voditelja.

Ne uređuje samo dame

Foto: Instagram

- Mače je opet rasturio fotošop, ne znaš koji je lik zgodniji, a koji više preplanuo - primijetili su pratitelji.

'Nije ti potrebno uređivanje'

Marko je zaslužan i za fotografiju Martine Tomčić, kako gledatelji tvrde, najstrože članice žirija emisije 'Supertalent'.

Iako su joj mnogi pisali da je prekrasna, neki su istaknuli da joj ne treba uređivanje.