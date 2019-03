Elis Lovrić pjesmu s Dore sada pjeva i na labinjonskoj cakavici

Glazbenica Elis Lovrić predstavila se široj javnosti u veljači na ovogodišnjoj Dori s pjesmom 'All I Really Want'. Kritičari i publika zamijetili su pjevačicu koja se pjesmom istaknula među kandidatima.

- Pjesma je tada otpjevana na engleskom jeziku, i iako već takva zvuči neizmjerno zanimljivo, ono što je pjesma dobila prepjevom na labinjonsku cakavicu, teško se može opisati riječima - kaže glazbenica. Dodala je kako je 'All I really want' postala 'Se ca još željin' i zvuči magično.

Svestrana umjetnica, akadamska glumica i multijezična kantautorica pjeva na svom, kako kaže, 'vilenjačkom' jeziku. Ljepotu labinjanske cakavice Elis, kako kaže, razotkriva slušateljima diljem Hrvatske, ali i šire, od Italije, Poljske, Egipta do Brazila.

Lovrić je pjesmu 'Se ca još željin' predstavila na druženju u Zagrebu. Na zatvorenom druženju s medijima i najbližima, osim predstavljanja nove verzije pjesme i video spota, polusatnim koncertom uvela je sve u, kako kaže, 'Elis svijet'.

