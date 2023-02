Ella Dvornik čestitala Charlesu godišnjicu braka: 'Najbolje što smo zajedno proizveli su djeca'

Naša najpoznatija influencerica, Ella Dvornik (32) udala se prije točno četiri godine u Las Vegasu. Povodom godišnjice braka, ali i Valentinova, na društvenim mrežama posvetila je emotivnu objavu suprugu Charlesu Pearceu (45), s kojim je u vezi sveukupno deset godina.

- Prošli smo sve doslovno u ovih deset godina! I uspone i padove i države i gradove, pohvale i tračeve, anđele i vračeve, ali djeca su nam bila definitivno najbolje što smo proizveli - započela je u objavi Ella.

- Živjela četvrta godina! Kako smo se istrpjeli ovako ludi, samo nebo zna. Idemo dalje, spremni na sve - dodala je.

Uz dirljiv tekst Ella je podijelila i fotografiju s vjenčanja, a objava je u samo 45 minuta prikupila više od 15 tisuća lajkova.

- Čestitke; Vas dvoje ste beskrajno slatki; Sve najbolje dragi ljudi; Sretna godišnjica - pridružili su se čestitkama pratitelji.

Podsjetimo, Ella se za dugogodišnjeg partnera udala 2019. godine. Par je već tada imao kći Balie Dee, a nakon vjenčanja stigla im je Lumi Wren.

Na društvenim mrežama influenserica je objasnila zašto Las Vegas.

- Prije pet godina kad smo se tek upoznali, Charles me htio odvesti u Vegas da me oženi, ali ja nisam imala vizu. Ali sad je imam! Ima li boljeg načina da napravimo epski sretan kraj, nego da ga ispoštujemo drugim epskim i sretnim početkom! Posljednje tri godine otkad smo zaručeni pokušavali smo isplanirati vjenčanje, ali kako su nam obitelji na drugim krajevima Europe, to je bilo jako, jako teško! - napisala je svojedobno Ella na Instagramu.

- Pa smo napravili ono što nabolje radimo, napravili smo to, kako bi Frank rekao, 'na naš način'. Evo nas, samo nas dvoje, učinili smo to službenim! Tek vjenčani! Gorila! P.S. Balie, volimo te (sad si službena) - dodala je.

