Influencerica Ella Dvornik (30) na društvenim mrežama podijelila je kako ju je pitanje suradnice iz Zagreba o tome kako joj je u Istri, natjeralo na razmišljanje. Tamo je ranije ove godine preselila sa suprugom Charlesom (45) i djecom.

- Pet godina smo tražili kuću, od Kvarnera do kraja Istre. I nikad me nije bilo strah, do onog trena kad smo se trebali odseliti. Sve mi je prošlo kroz glavu. Kad me pitala o tome shvatila sam da su moji strahovi bili bez pokrića - započela je Ella te opisala svoju i Charlesovu potragu za idealnim mjestom za život.

- Živim u malom mjestu s nešto više od 1000 stanovnika. Plaćam kredit manje nego najam u Zagrebu, imam svoj vrt, svoj mir, a susjedi su za poželjeti. Bezbroj ljudi mi je poželjelo dobrodošlicu, nitko me ne gleda, ne odmjerava i ne osuđuje. Svi prilaze sa smiješkom, ljubazni su, topli - pohvalila je kći Dine Dvornika svoje susjede za koje je rekla da su 'super ljudi'.

- Mjesta za izlazak je beskonačno, restorana, kafića... Aerodroma više nego što mogu poželjeti. Pljunem na Italiju s prozora. Pjevaju mi ptice, cvrčci, kristalno čisto nebo, vidim zvijezde, ima svakakvih kukaca, al' čak mi ni oni ne smetaju - nastavila je influencerica.

Rekla je kako ovako lijep život za svoje kćeri nije 'mogla ni zamisliti' i da one uživaju.

- Ovdje vlada čisti hedonizam, čisto uživanje u postojanju, u življenju. Volim Zagreb, živjela sam u velikim gradovima Europe. Ali Istra... to je država za sebe. Ovo malo mjesto prešlo je sva moja očekivanja. Svaka kava ima bolji okus ujutro... i veliki grad mi nikad neće zamijeniti kvalitetu života i življenja koju imam ovdje - napisala je Ella.

Influencerica je rekla kako je 'podcijenila život na selu' i da joj je drago što ga sada i sama živi, a posebno što ima toliko vremena i što ne mora koristiti automobil osim kad ide u Zagreb.

- Stalno mislim, ako je vrijeme novac ja sam zaista milijarder - zaključila je.

U komentarima objave objasnila je svojim obožavateljima kako je u redu ako se ne slažu s njenim mišljenjem i da to nije bio pokušaj da im ga nametne.

- Napokon sam našla ono što sam tražila. Ovo nije bilo namijenjeno da vas potakne na mržnju već baš suprotno. Skroz je okej da ne volite Istru, Zagreb, Slavoniju ili Dalmaciju. Svi imamo svoje želje i mišljenja. Znate kako kažu, "nečije smeće, tuđe blago", živjeli - poručila je Ella.