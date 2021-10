Influencerica Ella Dvornik (30) je na svom YouTube kanalu podijelila video pod nazivom 'Ljudi vrijeme je za grudi'. U videu je otkrila kako je u zbog asimetričnosti povećala svoje grudi za jedan broj.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Prošle godine dok sam plesala na 'Baby shark' s Balie, napipala sam veliku kvrgu na lijevoj cici i ona je bila jako tvrda. Počela mi je smetati i počela me boljeti - rekla je u videu, te dodala da je otišla na pregled i svašta joj je prošlo kroz glavu.

- Ispalo je da je to bila neka cista, velika pet centimetara. Dva mjeseca sam se patila s tom cistom - ispričala je ite istaknula važnost redovitih odlazaka na preglede.

- Oduvijek sam imala male, a široke grudi. Uvijek sam nosila C košaricu i to mi je odgovaralo. Kada sam rodila Balie, mlijeko mi je došlo preko noći. Kad sam prestala s ispumpavanjem, one su se vratile na staro. No, lijeva dojka mi je bila veća od desne. U lijevoj su mi se stvarale grudice i s vremenom mi je to počelo ići na živce. Razmišljala sam o transferu masti, no to nije najbolja opcija jer se proces treba ponavljati - ispričala je Ella. Za mišljenje je upitala liječnika koji joj je operirao nos.

- On mi je rekao da ako želim vratiti simetriju grudi da bi morala raditi kombinaciju implanta i masti. Pristala sam na tu korekciju. Planirala sam napraviti jedan grupni video oko tog doživljaja, ali sam ostala trudna s Lumi dva mjeseca nakon - objasnila je influencerica.

- Nisam osoba koja nosi dekolte, napravila sam to zbog mene. Kad sam se prvi put vidjela, ja sam se us*ala jer su bile preogromne. Sada sam D košarica, nisam previše otišla u veličinu. To je užasno bolna operacija i ne bi mi palo na pamet opet ići na operaciju - otkrila je Ella, koja je operaciju nosa i grudi platila 4000 eura.