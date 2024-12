Ella Dvornik otkrila zašto voli objavljivati svoje golišave fotke

Na svojem TikToku profilu, Ella Dvornik (33) je objavila kontroverzan odgovor na negativan komentar. Objasnila je zašto objavljuje provokativne slike i kakav joj to osjećaj pruža.

Foto: Instagram

Pratitelj je komentirao kako uvijek pokazuje tijelo i da ni ne očekuje 'ništa pametno' od nje. Na što je influencerica odgovorila:

- Intruzivno i najiskrenije, ja sam sebi pre*ebena. Drugo, ekshibicionizam mi je doslovno posao već 14 godina. Užasno me zabavlja jeftina provokacija naroda, to jest jeftino provocirati narod, to mi je onako razonoda.

- Dobijem malu dozu serotonina, validacijom ili diskreditacijom ljudi na internetu, potpunih stranaca koje vjerojatno nikad neću upoznati. Pretpostavljam da je tako dečkima koji odu u kladionicu kladit se na neki afrički nogometni klub i dobe onako 5 eura. Otprilike taj osjećaj. Kratkoročno, ali i dalje je tu - dodala je.

Foto: Instagram

Iako su se zbog Ellinog videa neki zgrozili, njeni pratitelji izrazili su joj podršku. Hvale njeno samopouzdanje i pišu kako bi se radi družili s njom.

- Ljudi dragi, punoljetna je. Ima pravo raditi sa svojim tijelom, mislima i životom što želi. Ako vam se ne dopada, bježi dalje. Svako ima svoj ventil - napisala je pratiteljica.