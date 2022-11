Ella Dvornik pokazala rezultate svog posljednjeg zahvata: 'Boli, ali mislim da ću još jednom ići!'

Ella Dvornik (31) još je u rujnu bila na prvom tretmanu laserskog uklanjanja tetovaže koju je imala na leđima, a odlučila ju je maknuti jer joj je, kako je sama rekla, bila ružna. Sada je pokazala kako izgleda nakon drugog tretmana.

- Evo, da vidite tetovažu nakon drugog skidanja. Mislim da ću još jednom i gotovo. Nemojte me sad u inboksu napast s milijun pitanja, sve ću vam još jednom napisat u idućem storiju, samo se strpite - napisala je Ella u svojim pričama na Instagramu.

Zatim je, kako je i obećala, detaljno prepričala cijelo iskustvo.

- Boli dosta. Trajalo je 90 sekundi. Kad vam tek naprave tretman, ne kužite veliku razliku. Tek nakon par tjedana vidite koliko vam je otišlo. Nema nikakvih krvarenja niti krasta. Ne boli kasnije. Možda može svrbjeti, ali ja se ne sjećam je li me svrbjelo ili ne. Možete tražiti lokalnu, ali iskreno, ne isplati vam se za tako kratak tretman - objasnila je Dvornik, koja je ranije progovorila i o povećanju grudi.

- Oduvijek sam imala male, a ono što je bilo specifično, široke. Uvijek sam nosila košaricu C i to mi je odgovaralo, pogotovo u mlađim danima. Nikad se nisam mogla zamisliti s većim cicama. Kad sam rodila Balie, nisam je dojila, nego sam se ispumpavala. Kad sam prestala ispumpavati, lijeva je ostala veća od desne - ispričala je tada te je otkrila i kako je reagirala kada se nakon operacije prvi put pogledala u ogledalo.

- Ja sam se us**la jer su bile preogromne. Međutim, tako to izgleda kad se tek napravi. Imam dva različita implantata. Sada nosim košaricu D, nisam previše otišla u veličinu, više mi je napravljena masa. I mogu vam reći da je to usporedivo s carskim rezom. To je užasno bolna operacija i ne bi mi palo na pamet više ikad ići na korekciju - priznala je.

Osim toga, korigirala je nos, zaledila je masno tkivo te redovito odlazi na botoks.

