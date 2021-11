Ella Dvornik (30) je na društvenim mrežama sa svojim pratiteljima podijelila zabrinutost zbog sna o pokojnom tati Dini, koji vrlo često sanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Moram podijeliti s vama jedan san koji sanjam dosta često. U snu sretnem svog tatu. Mrtav je, ali odjednom je živ. Frajer se pravi kao da me uopće ne poznaje, kao da me ne zna - rekla je influencerica na svom Instagram storyju.

- Uglavnom, saznam da su mu isprali mozak da ga iskoriste ili nešto, i frajer je skroz prolupao i nema sjećanje na ništa. Ja nemam pojma što taj san znači, ali me ful bedira - požalila se Ella.

Ella nerijetko govori o pokojnom tati, koji je preminuo 7. rujna 2008. godine.

- Na činjenicu da sam godinama i sada uvijek i zauvijek ‘kćer Dvornika’… Ne to nije sporedna uloga… To nije teret…. To je čisti vječni ponos! Biti dio DNA legende koju ljudi toliko vole… Tata… Volimo te uvijek i zauvijek živiš u venama, i srcima i tuđim kožama! Besmrtan si! Kad su ga pitali kako je to biti sin Borisa Dvornika je l’ mu odmoglo il pomoglo: on je rekao: ‘Ja san to iskoristija, PA NIJE SVAKOME ĆAĆA BORIS DVORNIK!!!’ E pa nije nikome ćaća Dino Dvornik! Samo meni - napisala je jednom prilikom na Instagramu.