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POŽALILA SE

Ella Dvornik šokirana količinom knjiga koje prvašići moraju nositi u školu: 'Bolesno...'

Piše 24sata,
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Ella Dvornik šokirana količinom knjiga koje prvašići moraju nositi u školu: 'Bolesno...'
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Foto: Instagram
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Poznata influencerica nije krila iznenađenje količinom knjiga koje moraju biti u školskim torbama prvašića, a iznenadilo je i pitanje za domaću zadaću koje je dobila njena starija kći

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Ella Dvornik na Instagramu se požalila na probleme koji imaju njene kćeri Lumi Wren (6) koja je krenula u prvi razred, te starija Balie (8). Naime, prvašica Lumi petkom ima četiri školska sata, no za te predmete sa sobom u teškoj torbi nosi deset knjiga i šest bilježnica. 

Na prvom storyju Ella je komentirala količinu školskih predmeta, odnosno knjiga i bilježnica koje njezina mlađa kći mora imati.

"Lumi ima 4 predmeta petkom. Nosi za ta 4 predmeta 10 knjiga i 6 bilježnica. Ispravak. Ja ih nosim jer je torba veća od nje.", napisala je Ella. Nadalje je objasnila što sve treba biti u školskoj torbi samo za hrvatski jezik.

Foto: instagram

Tako se u torbi mora nalaziti radna bilježnica prvi dio, radna bilježnica drugi dio, udžbenik prvi dio, udžbenik drugi dio i radna početnica, uz još dvije bilježnice za hrvatski jezik.

"Bolesno", napisala je Ella na dnu objave uz fotografiju gdje se u nevjerici hvata za glavu.

Na idućem je storyju Ella prepričala razgovor s Balie, koja se zamolila za pomoć oko domaće zadaće iz matematike. Pitanje koje joj je postavila ostavilo je bez teksta.

Foto: instagram

"Jučer mi je Balie dala da joj pomognem s domaćom zadaćom iz matematike i pitanje je bilo: 'Kako se zove ravna crta?'", napisala je Ella uz drugu fotografiju na kojoj zamišljeno gleda u daljinu, pitajući se koji je smisao svega. 

"Idem izmeditirat ovo", napisala je na kraju.

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