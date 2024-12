Ella Dvornik za 24sata: 'Naučila sam da ne postavljam velika očekivanja i ne donosim odluke'

Blagdane sam provela kod kuće, u društvu obitelji. Moje cure, mama i ja uživale smo u našim malim tradicijama – od kuhanja do otvaranja darova. Bilo je opušteno, ali uz puno smijeha i dobre hrane, otkrila nam je Ella Dvornik kako je izgledao Božić u njezinom domu. Blagdansko vrijeme, priznaje nam, jedno joj je od omiljenih, a posebno uživa u darivanju svojih najmilijih.

- Poklone volim birati s puno pažnje jer mi je važnije darovati nešto korisno i od srca nego samo "reda radi" - objašnjava nam, a dekoracije i ukrasi su za influencericu nezaobilazni dio Božića.

Cijeli proces ukrašavanja doma, gotovo svake godine snimi za svoje mnogobrojne pratitelje na društvenim mrežama, pa je tako i ovog puta pripremila zabavan video.

- Prošli smo cijeli put, od biranja ukrasa do ukrašavanja i muke po simetriji ukrašavanja. Meni je to uvijek zabavno snimati, ali jako zahtjevno, od praćenja kronologije do montaže - kaže nam ona.

Prije blagdanske strke i veselja, influencerica je proslavila i 34. rođendan.

- Rođendan sam proslavila pomalo radno jer sam imala još neka snimanja, ali nakon toga opušteno, kod kuće s curama, mamom i prijateljima. Ispekle smo tortu zajedno i napravile mini zabavu – jednostavno, ali onako kako sam željela - priznala nam je, a za bogatu blagdansku trpezu Ella je imala i malu pomoć od majke.

- Mama je uvijek glavna u kuhinji za blagdane. Ove godine smo isprobale neke nove recepte za kolače - kazala je Ella, koja se često pohvali na društvenim mrežama kako kuha zajedno s majkom Danijelom Dvornik (57).

Jedna od naših najpoznatijih influencerica često dane provodi u teretani pa je tako dovela svoju liniju do savršenstva, no ipak se za blagdane odlučila malo opustiti.

- To su dani bez restrikcija. Pašticada i kolači su obavezni, ali uvijek na stolu imamo i laganije priloge, poput salata i priloga od povrća. A nakon blagdana, vraćam se rutinu – bez grižnje savjesti - govori nam.

Foto: Instagram

Budući da svakim danom oduševi svojim autentičnim odjevnim kombinacijama, inspiraciju za njih pronalazi, kaže, svuda - od Instagrama do starih filmova.

- Outfit za Novu godinu još nisam odabrala, ali bit će nešto udobno jer sam kod kuće - kaže.

Zagreb: Event Best of the Best | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Ova godina za Ellu je bila, kako nam kaže, dobra, a najviše će pamtiti zajedničke trenutke provedene s kćerima.

- Po mnogim trenucima s obitelji, Balie je krenula u školu što je bila velika promjena i uzbuđenje za sve. Sve u svemu, bila je ok godina, malo sam usporila tempo - priznaje.

Kada je riječ o željama za nadolazeću godinu, Ella je oprezna, u nju ulazi bez određene liste želja.

- Naučila sam da ne postavljam velika očekivanja i ne donosim odluke. Hajdemo dan za danom i neka bude sretna svima! - poručila je.