Ella iskreno o stvaranju glazbe: 'To je jedna velika rupa bez dna, trebala mi je psihička snaga...'

Influencerica Ella Dvornik (31) nedavno je otkrila kako je odlučila slijediti korake svoga oca, legendarnog Dine Dvornika, te se okušala u stvaranju glazbe.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na društvenim mrežama otkrila je kako se u posljednjih nekoliko mjeseci bavi projektom koji je nazvala 'Allterella'.

- Iskreno sve sam nekako počela iz zezancije. Htjela sam probat nešto drugačije, čisto onako kao neki hobi sebi za gušt, uz sve ostalo što radim da se izbacim iz monotonije. Međutim, svašta se izdešavalo u tih par mjeseci i užasno sam se intenzivno fokusirala da to dovršim. Naučila sam svašta po putu. Neke stvari o kojima nikad nisam razmišljala. Cijeli taj proces od stvaranja ideje kod kuće pa do snimanja u studiju je bas rollercoaster osjećaja, uzbuđenja ali i razočaranja - napisala je Ella pa nastavila:

- Kada kažem razočaranja mislim na to da snimim doma info snimku i onda kada trebam to isto snimit u studiju mi ne zvuči ni slično. Pa se borim pogodit boju glasa, energiju, tekst izmijenim 500 puta, pa odustanem, pa se vratim, pa se preispitujem… Nakon što napokon snimim u studiju demo i oboje zaključimo da je dobro, dolazi drugi rollercoaster, a to je kada tu istu demo snimku čuješ izvan studia, tipa u autu ili na mobitelu i opet zvuči drugačije, pa se opet vraćam u studio popravljat.

Napisala je i kako je 'glazba jedna velika rupa bez dna'.

- Sada u studio dolazim sa svim mogućim zvučnicima i mobitelima. Čim snimimo demo ja odmah trčim u auto slušati, pa onda na laptop i na kraju nosim i svoje slušalice.

Priznala je i kako joj je potrebna psihička snaga za stvaranje glazbe.

- Preslušaš istu stvar nekoliko stotina puta i najveća borba mi je da mi ne dosadi nešto što još drugi nisu ni ćuli. I svaki put kad mislim da je gotovo sjetimo se nečeg drugog. Toliko me to okupiralo da sam vas sve zakinula za svoj standardno humoristični sadržaj, ali mislim da se sad napokon mogu opustit jer smo 90% odradili i mogu se lagano vratit u svoju rutinu - rekla je te na kraju zaključila:

- Veselim se da čujete što smo radili, iako sam svjesna da će svima trebati vremena da to probave. Ali na to ste već navikli kod mene.

Najčitaniji članci