Ella pozirala na prljavom vešu, no pažnju pratitelja privukle su tri iste stvari: 'Koliko ih imaš?'

Kad me netko pita zašto ima toliko neopranog veša, ja kažem: 'To nije prljavi veš, too mi je set za fotkanje', napisala je na Facebooku Ella Dvornik ispod fotografije na kojoj pozira na gomili veša ispred perilice za rublje. Ipak, Ellini vjerni pratitelji na fotki su pokraj gomile veša primijetili tri usisavača koji su ih totalno zbunili.

POGLEDAJTE VIDEO

Kći preminulog kralja funka Dina Dvornika, na fotografiji koju je objavila pozira u zelenoj bluzi, kratkoj suknji i štiklama, a sve kako bi se našalila na vlastiti račun.

Na fotkama je ubrzo skupila osam tisuća lajkova i mnoštvo komentara među kojima je niz onih koje je zanimalo zašto ima toliko usisavača.

- Lako za veš. Nego, zašto imaš toliko usisavača?; Koliko za usisavač?; Ja samo zavidno gledam ova tri štapna usisavača. Dalje od toga ne vidim; Ženo šta ti usisavača i mopova imaš; Mene zanima koji je najbolji od ta tri usisavača - pisali su joj pratitelji, a nekima od njih Ella je i odgovorila.

- To nisu usisavači, to su rekviziti za fotkanje - našalila se influenserica.

Na društvenim mrežama Ella je kasnije objavila fotografiju na kojoj se vidi da je oprala rublje no, usput je podijelila još jedan problem, a to su čarape bez drugog para.

- Oprala sam veš, ali sad imam drugu dilemu, kad smo na temi veša. Koliko vas posjeduje vrećicu/kutiju/spremnik s 'nerazvrstanim čarapama'? Iskreno. Ovo je moja - napisala je uz fotku čarapa u vrećici.