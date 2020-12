\u017deli da se kad se govori o njemu koriste zamjenice mu\u0161kog roda. Zvijezda serije 'The Umbrella Academy' zahvalila je zajednici transrodnih osoba koje su mu dali hrabrosti kako bi ovaj svijet bio mjesto s puno suosje\u0107anja.\u00a0

<p>Kanadska glumica <strong>Ellen Page </strong>(33) izjavila je na društvenim mrežama da je transrodna osoba i da se odsad zove <strong>Elliot Page</strong>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Transrodna Romana se rastala od muža</strong></p><p>- Sretan sam što mogu ovo napisati. Što mogu biti ovdje. Što sam stigao do ovog u svom životu - napisao je pa nastavio: </p><p>- Zahvalan sam na svim divnim ljudima koji su me podržavali tijekom mog putovanja. Ne mogu opisati kako je odličan osjećaj kada napokon voliš samog sebe dovoljno da postaneš ono što uistinu jesi. </p><p>Želi da se kad se govori o njemu koriste zamjenice muškog roda. Zvijezda serije 'The Umbrella Academy' zahvalila je zajednici transrodnih osoba koje su mu dali hrabrosti kako bi ovaj svijet bio mjesto s puno suosjećanja. </p><p>Istaknuo je da ga je bilo strah priznati da je trans zbog mržnje, nasilja, ali i raznih šala na njegov račun. </p><p>- Svim trans osobama koje se bore s maltretiranjem, time da ne vole sami sebe, zlostavljanjem i prijateljima svakoga dana želim reći da ih vidim i da ih volim i da ću učiniti sve što mogu da bi ovaj svijet učinio boljim - pojasnio je. </p><p>Prije dvije godine Page je sklopio istospolni brak s partnericom, plesačicom <strong>Emmom Portner</strong>, a početkom 2014. javno je priznao da voli žene.</p>