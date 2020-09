Ellen se ispričala djelatnicima, gledatelji su bijesni: 'Sebe želiš spasiti, a druge okriviti za sve'

Ova emisija nikad više neće biti ista, rekli su gledatelji te naglasili kako 'to nije isprika'. Zamjerili su joj što se pravi kao da ne zna što se događalo na njezinom setu te da pokušava sebe spasiti

<p>Voditeljica<strong> Ellen DeGeneres </strong>(62) je nakon niza optužbi o toksičnom radnom okruženju na setu krenula s novom sezonom svog televizijskog showa. Na samom početku Ellen se ispričala gledateljima i suradnicima zbog neugodnosti koje su se dogodile.</p><p>- Ako ovu emisiju gledate jer me volite, hvala vam, a ako je gledate jer me ne volite, također ste dobrodošli. Shvatila sam te optužbe vrlo ozbiljno i želim se ispričati svima koji su bili pogođeni - ispričala je DeGeneres. </p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Pas koji pjeva bio u showu Ellen DeGeneres</b></p><p>Kaže kako je provedena istraga dovela do promjena. </p><p>- Ako sam ikada ikoga iznevjerila ili povrijedila nečije osjećaje, ispričavam se. Sve što se sada događa je isključivo moja odgovornost. The Ellen DeGeneres Show kreće u novo poglavlje - rekla je voditeljica. </p><p>Govori kako je istina suprotna onome što se vidi u novinama i na društvenim mrežama te da je ona ista osoba koju ljudi vide na malim ekranima, ali i mnogo više od toga.</p><p>- Nekad sam tužna, nekad ljuta, anksiozna, frustrirana ili nestrpljiva. Radim na tome, to je proces - kaže Ellen. Na njezinoj emisiji radi 270 zaposlenika te Ellen tvrdi da želi da svatko od njih bude sretan i ponosan što je dio toga. </p><p>Gledatelji, ako je suditi po komentarima na društvenim mrežama, nisu oduševljeni Elleninom isprikom.</p><p>- Ova emisija nikad više neće biti ista - rekli su gledatelji te naglasili kako 'to nije isprika'. Zamjerili su joj što se pravi kao da ne zna što se događalo na njezinom setu te da pokušava sebe spasiti, a druge okriviti. </p><p>Podsjetimo, početkom 2020. godine jedan bivši zaposlenik ispričao je kako Ellen maltretira zaposlenike, a on je osobno doživio neugodnosti po rasnoj osnovi. Potom je nekoliko bivših zaposlenika ispričalo da su dobili otkaz nakon što bi uzeli slobodne dane na koje su imali pravo, primjerice prilikom smrtnog slučaja u obitelji.</p>