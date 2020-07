Ellen se ispričala nakon istrage o maltretiranju zaposlenika...

<p>Proslavljena televizijska voditeljica <strong>Ellen DeGeneres</strong> (62) u posljednje je vrijeme na društvenim mrežama česta meta napada, a veliki dio korisnika koji joj zamjeraju neke postupke, tvrde kako su je ranije obožavali. Nakon brojnih istupa njezinih bivših kolega s posla, njezin planetarno popularni show završio je pod internom istragom medijske kuće.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Zaposlenike je navodno tretirala loše i ponižavala, a pojedini među njima naveli su u pritužbama kako je Ellen dijelila otkaze šakom i kapom te za opravdane izostanke poput bolesti ili odlaska na sprovod. WarnerMedia stoga je provela istragu emisije 'The Ellen DeGeneres Show', a oglasila se povodom svega konačno i voditeljica.</p><p>- Žao mi je zbog svega. Od prvog dana ova je emisija trebala biti mjesto sreće. Mjesto gdje nitko neće podignuti glas na drugu osobu i svi će biti tretirani jednako, s punim poštovanjem. Neke su se stvari očito ipak promijenile. Razočarana sam što pojedini moji kolege to tako vide i zbog toga se ispričavam. Svatko tko me poznaje zna da nisam takva osoba i da sam priželjkivala da ovaj show bude nešto sasvim drugačije. Jedva čekam da ponovno počnemo sa snimanjima. Neke sam stvari prepuštala drugima, misleći da će napraviti posao kako želim i mislim da treba. Vidim da to ipak nije funkcioniralo i neke ćemo stvari morati promijeniti kako se ovakva situacija više nikad ne bi ponovila - napisala je Ellen u priopćenju. </p><p>- Takve situacije s Ellen se uvijek događaju tek kada se kamere ugase. Ona se prikazuje potpuno drugačijom osobom. Uvijek je topla, draga i pristupačna, no u stvarnosti je grozna osoba - kazao je jedan zaposlenik, koji je htio ostati anoniman zbog straha od tužbe, dok ostali pišu kako je maltretirala svoje zaposlenike te da je s DeGeneres uvijek bila riječ o nekoj vrsti mobbinga.</p><p>No, <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8581717/Ellen-DeGeneres-telling-executives-shes-ready-call-quits.html?ito=push-notification&ci=25916&si=13306449&fbclid=IwAR2JovA0ETFOWm23l3DRnpTe31Y8M8rnOZbvtAt8c8zogh3IYYMDyJ0PhPI">Daily Mail</a> saznaje da Ellen ozbiljno razmišlja o prekidanju snimanja svoje emisije jer je pritisak koji se vrši na nju sve veći i veći. Izvor iz Telepicturesa tako im je otkrio da je voditeljica poručila direktorima televizijskih kuća da joj je dosta svega i da želi otići iz emisije.</p>