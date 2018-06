Ellis-Bextor: 'Planiram ostati na ljetovanju u Hrvatskoj...'

Prvi put sam u Hrvatskoj i oduševljena sam Rovinjom, rekla je Sophie Ellis-Bextor (39).

Britanska pop zvijezda u subotu je nastupala na trećem Rovinj Beach Polo Cupu.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Publika je uživala u njezinim najvećim hitovima poput Murder on the dance floor, I won't change you i If this Ain't love.

Objavu dijeli Sophie Ellis-Bextor (@sophieellisbextor) Lip 9, 2018 u 1:39 PDT

Ellis-Bextor u Hrvatskoj je nastupala po prvi put, a obožavateljima je poručila da će možda produžiti svoj boravak na našoj obali.

- Došla sam na koncert, ali možda ostanem na ljetovanju - zaključila je glazbenica.