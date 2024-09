Elon Musk poručio Taylor Swift: 'Ok, pobijedila si. Podarit ću ti dijete i čuvati tvoje mačke...'

Pjevačica Taylor Swift svoj glas će dati Kamali Harris na američkim predsjedničkim izborima. Objavila je to nakon što je održana debata između Harris i Donalda Trumpa.

Swift je na društvenim mrežama objasnila zašto će glasati za Harris, a poruku je potpisala s 'ljubiteljica mačaka bez djece', aludirajući na komentar J.D. Vancea, Trumpovog kandidata za potpredsjednika, u kojem je Kamalu nazvao "ženom s mačkama bez djece".

"Kao i mnogi od vas, večeras sam gledala debatu. Ako već niste, sada je sjajno vrijeme da istražite problematiku i stavove koje ti kandidati zauzimaju o temama koje su vam najvažnije. Kao glasačica gledam i čitam sve što mogu o njihovim predloženim politikama i planovima za ovu zemlju. Nedavno sam saznala da je na Trumpovoj stranici objavljena lažna AI verzija mene u kojoj podržavam Donalda Trumpa. To je doista potaklo moje strahove u vezi s umjetnom inteligencijom i opasnostima širenja dezinformacija. I dovelo me do zaključka da moram biti vrlo transparentna o svojim stvarnim planovima za ove izbore. Najjednostavniji način za borbu protiv dezinformacija je istina.

Na predsjedničkim izborima 2024. glasat ću za Kamalu Harris i Tima Walza. Glasam za Harris jer se bori za prava za čiju obranu nam treba ratnica. Mislim da je ona čvrsta, da je vođa i vjerujem da možemo postići puno više u ovoj zemlji ako nas vodi mir, a ne kaos. Oduševio me i Tim Walz, koji se desetljećima zalaže za LGBTQ+ prava, IVF i pravo žene na vlastito tijelo. Ja sam obavila svoje istraživanje i donijela odluku. Vaše istraživanje i izbor su na vama. Također želim reći, posebno onima koji prvi put glasaju: Upamtite da morate biti registrirani da biste glasali! S ljubavlju i nadom, Taylor Swift, žena s mačkama bez djece - napisala je.

Foto: Bruno Bebert / Bestimage/BESTIMA

Elonu Musku, velikom Trumpovom pristaši, nije se svidjela poruka Taylor Swift.

"Ok, Taylor... Pobijedila si... Podarit ću ti dijete i čuvat ću tvoje mačke svojim životom", napisao je na X-u (bivšem Twitteru).

Tijekom predizborne debate Musk je objavljivao svoje dojmove, naklonjene Trumpu, a kad se oglasila Taylor Swift napisao je: "O moj Bože, ovo su sada stvarno postali izbori Elon protiv Taylor Swift."

Nakon toga objavio je gore navedeni citat, kako sada američki mediji tumače, "nuđenju oplodnje". Swift se nije oglašavala o Muskovoj provokaciji.