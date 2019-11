Elton John: 'Nosio sam pelene na koncertu, pišao sam u gaće'

Britanski glazbenik Elton John (72) nedavno je odgodio koncert u Orlandu zbog infekcije uha. Sasvim je normalno da je pjevač tako postupio, međutim, nekad je trpio i puno gore okolnosti.

Priznao je kako je 2017. na koncertu u Las Vegasu morao nositi pelene, piše Daily Mail.

- Eh, da su ljudi u publici tada znali da pišam u gaće - našalio se.

Podsjetimo, poznati glazbenik nedavno je izbacio biografiju koja je izazvala je veliku pažnju javnosti. Osim što progovara o svojoj burnoj prošlosti, otkrio je i neke detalje iz života poznatih kolegica.

Tako je optužio pjevačicu Madonnu (61) kako je bila 'neljubazna i zla' prema Lady GaGi (33). Osvrnuo se na intervju iz 2012. u kojem je Madonna ocrnila Gaginu pjesmu 'Born this way' jer zvuči slično kao njezin hit 'Express Yourself' iz 1989.

Između ostalog, Elton je pričao i o preminulom pjevaču Michaelu Jacksonu, za kojeg je rekao kako je bio 'ozbiljno mentalno bolestan'.

- Poznajem Michaela otkad je imao 13 ili 14 godina. Bio je najslađe dijete koje možete zamisliti. Međutim, u nekom trenutku u kasnijim godinama počeo se odvajati od svijeta i od stvarnosti, kao što je to radio i Elvis Presley. Samo Bog zna što se događalo u toj njegovoj glavi, samo Bog zna kojih je sve lijekova bio pun, ali svaki put kada bi se susreli mislio sam kako je jadan potpuno izgubio kompas - napisao je glazbenik.

Elton je pričao i o svojoj ovisnosti koja je od njega napravila, kaže, nasilno čudovište. Tijekom sedamdesetih i osamdesetih konzumirao je opojna sredstva koja su ga učinila neodgovornim i opsjednutim o sebi. Prvi put je probao kokain 1974. godine te je bio jako euforičan od njega.

