Emil i Mateja: Jedino su nas stigli pohvaliti susjedi u liftu

Profesionalni plesači Emil Kuzminski (37) i Mateja Ivanković (27) nakon pobjede u “Supertalentu” nastavili su raditi punom parom.

Na tron su zasjeli u nedjelju, a već su sljedeće jutro bili na probama u kazalištu Komedija, gdje su se i zaljubili.

- Otišli smo na piće poslije pobjede, ali svi smo bili još u šoku i jako umorni. Slavljenički tulum napravit ćemo nakon praznika - kaže nam Emil. Osam godine veze, kažu, pomaže im u tome da si vjeruju u potpunosti i da u plesu djeluju tako usklađeno.

Foto: Nova TV

- Nekad je to olakotna, a ponekad otežavajuća okolnost. Jako lako planemo jedno na drugo jer nemamo strpljenja. No, opet, najbolje se razumijemo i zajedno smo u svemu - kaže Emil. On se plesom počeo baviti kao 21-godišnjak.

- U početku sam se osjećao kao medvjed na trapezu - šali se Emil, koji je od tada, očito je, jako napredovao. Osvojeni iznos pobjednički par neće uložiti u metre svilu, a još nemaju jasno izrađen plan na što će iznos potrošiti.

- Neka nagrađeni iznos samo sjedi na računu na sigurnom - smije se Emil. Osim što dane provode na probama, popodne zajedno drže satove pilatesa u svojem zagrebačkom studiju Sixth Sense.

Foto: Nova TV

- Imamo grupe do šest ljudi jer svakome od polaznika želimo posvetiti pozornost i uputiti ih na to što rade krivo. Ne ulažemo previše u marketing, a najbolja reklama nam je usmena predaja. Najdraže nam je kad se ljudi prestanu žaliti na bolove i govore da im je bolje - kažu nam Mateja i Emil.

Za Badnjak će nakon dugo vremena biti bez obveza pa će zajednički kititi bor. Par koji čvrsto stoji na zemlji odlično pleše na svili. Na taj eksperiment nagovorio ih je koreograf Bojan Valentić dok su radili mjuzikl “Byron”.

- Dogovorili smo se da ćemo isprobati nešto i nismo znali kako će se to završiti. Išli smo metodom pokušaja i pogreške. Gledali smo YouTube video kako bismo dobili uvid kako to rade vani. Pokušavali smo, pokušavali, isprobavali i uspjeli. Probali smo stotine puta. Bol je neizbježni dio plesa, kao i modrice - kaže Emil.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Povrede dođu i prođu, kažu, a proces rada zahtijeva odricanje, bol i disciplinu.

- Koliko mi dajemo sebe u to znamo samo mi i naši bližnji - dodali su.

Na to se ne žale, nego je to njihov stil života. Kako su zatvoreni na probama, nisu ni svjesni koliko su postali popularni.

- Jedino su nas stigli pohvaliti susjedi u liftu, jer ostale nemamo priliku vidjeti - smiju se. Zbog pobjede se nisu umislili, ali su sretni koliko ih ljudi zove na gaže.

- Ne mislimo da nešto možemo promijeniti, ali velika je stvar što možemo ljudima približiti ono u čemu istinski uživamo - kaže Mateja, koja je u osnovnoj i srednjoj školi plesala balet.

Foto: Privatni album

Mateja i Emil ne vole šetati i nikad ih nećete sresti na planinarenju. Kad gledaju filmove doma, uglavnom netko zaspi na pola, a shopping oboje ne podnose.

- Mene uglavnom odmah zabole leđa, a nekad moram ići reklamirati stvari koje je Mateja u ‘letu’ kupila - smije se Emil.

Ono što je neodoljivo je da se svuda voze svojim Smartom, od dućana do kvartovskog kafića. Na svadbama, dobacuju, nikad ne izvode ples u zraku, a to nikako to ne planiraju plesati ni za svoje vjenčanje.

- Ma što je vama? Ja sam čovjek u godinama - smije se Emil.

Foto: Nova TV

Tajna uspjeha, naglašavaju, u tome je što se poznaju u dušu, no svađe i prepirke su i dio njihova zajedničkog života. Grozno im je kad se naljute jedno na drugog, ali ne mogu pobjeći jedno od drugog jer su na poslu.

- Našli smo isto mjesto na kojemu se hladimo. Jedan ode na jednu stranu dvorane, drugi na drugu stranu, i to je ta udaljenost koju možemo postići - zaključuju.

Mateja i Emil za Silvestrovo nastupaju u svojem matičnom kazalištu. Nakon toga će, nadamo se, ubaciti u manju brzinu.