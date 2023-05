Emilija Kokić o kraju karijere Celine Dion: 'Žao mi je zbog nje, ona nam je predala nagradu...'

U velikim je bolovima i svaki dan ide na terapije, rekao je izvor blizak Celine Dion (55).

Kanadska pjevačica nedavno je objavila kako otkazuje ostatak svjetske turneje, u što je uključen i koncert u Zagrebu koji je trebao biti u travnju sljedeće godine. Stanje nije dobro, ljudi bliski pjevačici smatraju kako bi ovo mogao biti i kraj njezine glazbene karijere.

Celine Dion je dijagnosticiran sindrom ukočene osobe, poznat i kao "SPS". Vrlo je rijedak, a pogađa živčani sustav.

- Žao mi je što vas moram razočarati, ali turneje su iscrpljujuće i kad je pjevač spreman i zdrav. Nije bilo pošteno više odgađati koncerte pa ih je bolje otkazati dok ne budem spremna - obavijestila je javnost Celine Dion.

Vijest je rastužila Emiliju Kokić (55), koja ju je pjevajući za grupu Riva 1989. godine naslijedila na tronu za najbolju pjesmu Eurovizije s "Rock Me".

- Ona nam je predala nagradu. Tad smo obje bile još na početku karijere, njoj se puno toga događalo nakon pobjede godinu dana prije nas. No nama je predala nagradu i toga sam se uvijek sjetila uz svaki njezin uspjeh. Pa poznajem ženu, zagrlile smo se - rekla nam je Emilija Kokić.

Žao joj je što je karijera kanadske pjevačice vjerojatno došla do kraja.

- Strašno mi je žao zbog toga. Ta je bolest jako rijetka, a pitanje je i ako ima lijeka - dodala je Kokić.

A to natjecanje za pjesmu Eurovizije bilo je 1989. u Lausannei jer je Celine predstavljala Švicarsku s pjesmom "Ne partez pas sans moi". Bilo je to jedno od neizvjesnijih natjecanja. Dione je imala na kraju 137 bodova, samo bod više od Ujedinjenog Kraljevstva i Scotta Fitzgeralda s pjesmom "Go".

O pobjedniku je tad odlučila Jugoslavija, koja je zadnja dala svoje bodove. Švicarskoj je dala šest, a i sama Celine je onda "potonula", vjerovala je kako će više bodova dati Ujedinjenom Kraljevstvu. No ljubljanski studio nije im dao bodove i Kanađanka je slavila...

Tako je natjecanje dovela u Švicarsku, u kojoj je naša Riva odnijela pobjedu. Celine je već dvaput odgađala koncert u Zagrebu. Trebala je doći 2020. godine, koncert je bio rasprodan, ali spriječila ga je tad pandemija.

Drugi koncert bio je zakazan za 18. ožujak ove godine, no zbog bolesti i bolova ponovno je odgođen, ovaj put za 16. ožujak sljedeće godine. Treći put nije željela više odgađati, kako je sama rekla, “nije pošteno prema publici”...