Emiliju Kokić oduševila je Iris Klarić iz The Voice Kidsa: 'Pjeva bolje od mene! Preslatka je'

Poznata pjevačica Emilija Kokić nije skrivala emocije nakon nastupa jedne od kandidatkinja u showu 'The Voice Kids Hrvatska'. Iako je navikla na velike vokale i pozornicu, ovoga puta ostala je bez riječi. Devetogodišnja Iris Kalić iz Osijeka izvela je pjesmu 'Javi se', koju je Emilija proslavila još 90-ih.

Djevojčičin nastup bio je toliko snažan i siguran da je mnoge dirnuo, a posebnu reakciju izazvao je upravo kod same autorice pjesme. Emilija je na društvenim mrežama podijelila isječak nastupa te iskreno priznala da ju je izvedba duboko ganula. U objavi je napisala kako djevojčica pjeva iznimno lijepo, dodavši u šali da pjeva čak i bolje od nje.

Nastup male Iris oduševio je i mentore u showu, kao i gledatelje koji su joj u komentarima uputili brojne pohvale. Mnogi su se složili da se radi o iznimnom talentu koji tek dolazi do izražaja.

Emilija Kokić i dalje je aktivna u glazbi, a osim nastupa, posvećena je i radu s mladim pjevačima kroz svoju školu pjevanja, gdje svoje znanje prenosi novim generacijama.

Zagreb: Pjevačica Emilija Kokić | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL