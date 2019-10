Emily osvojila ružu poljupcem, Anita ispala: 'Sad će početi rat'

Nastavlja se romantičan spoj Emily i Mije, koji su započeli u Modroj špilji, a na red je došao i skok u more.

- Ponekad treba prihvatiti izazov i prepustiti se drugome. To je ono što sam pokušao pronaći u Emily - rekao je Mijo, a Emily dodala:

- Radim to zbog sebe da se suočim sa strahom, ali lakše mi je ako to radim s tobom - objasnila je i naposljetku je bila presretna što je to napravila.

Foto: RTL

Nuša je u to vrijeme pozvala djevojke da s njom rade jogu uz more.

- To mi je podignulo raspoloženje i zahvalna sam Nuši na tome - komentirala je Anita, no Silvia bi bila sretnija da trenira s Mijom. Istodobno, Mijo je odveo Emily na riblje specijalitete u nešto intimnije okruženje.

- Vidim da sam izašla iz svoje zone komfora i radim stvari koje nisam ni zamišljala da bih bila spremna napraviti - komentirala je Emily današnji dan. Mijo više nije želio čekati i dao joj je ružu.

Foto: RTL

- Bilo mi je prelijepo s tobom - rekao joj je, a potom su nastavili razgovarati o ljubavi.

- Mijo je stvarno drugačiji. Potrebna je velika hrabrost da se učinite ranjivim i da možete razgovarati o svojim emocijama - rekla je Emily. A dok je Emily otvoreno pričala Miji što joj se sve sviđa kod njega, Miji je bilo malo neugodno.

- Zbunio sam se, stvarno mi je dala prelijepe komplimente - iskreno je komentirao, a Emily je dodala:

- Bilo bi mi jako teško da se iskreno zaljubim u Miju i da iz ove situacije izađem kao gubitnica, kao netko tko se ogolio i ostao bez ičeg jer je to namijenjeno nekoj drugoj - objasnila je. Potom su se poljubili, a Emily je zaključila kako je možda spremna srušiti taj neki zid koji ima u smislu da ne pokazuje emocije.

Kad se vratila među djevojke, prepričavala im je svoj dan s Mijom, no njih je najviše zanimalo jesu li se poljubili. Ipak, Emily im to nije željela potvrditi, ali im je priznala da njihov odnos više nije samo prijateljski.

Foto: RTL

- Mislim da se Barbari Mijo jako sviđa i da zato dočekuje djevojke sa spoja i postavlja im provokativna pitanja - rekla je Emily i pokazala im lančić koji je dobila na dar.

Sljedeći je dan počeo opušteno premda ih je navečer čekala još jedna ceremonija ruža. I dok su pregledavale haljine za koktel party, Emily je pronašla pismo u kojem je pisalo da se moraju spremiti za samo sat vremena!

- Nemam razloga za brigu, ruža je tu, pa mi je svejedno za šminku i frizuru - rekla je Emily, a Julie je govorila Silviji kako će i dalje dobiti ruže jer su najljepše cure u kući.

Kad je došao Mijo, odmah su mu prigovorile zbog pisma, koje im uopće nije poslao on, nego Antonija Blaće.

- Bio je to dobar test - komentirao je Gospodin Savršeni i pozvao Emily da joj još jednom kaže koliko mu je bilo lijepo s njom, što se ostalim djevojkama nije baš svidjelo.

Foto: RTL

- Drago mi je, ali ovo je malo previše - rekla je Silvia, a Mijo je komentirao kako Emily nije bila opuštena kao jučer.

Barbaru je zanimalo kako se Nuša osjeća dok njezina prijateljica Emily priča s Mijom, a pjevačica se nije dala smesti i odgovorila joj je:

- Svejedno mi je koja je s njim jer sam ja tu. Nije mi teško, to mi je zanimljivo - komentirala je. Mijo je u naručju vratio Emily, a Barbaru je zanimalo sviđa li joj se sad Mijo.

- Sviđa mi se, definitivno više nego prije, ali mislim da to nije maksimum - odgovorila joj je dok je Barbara objašnjavala da ne provocira, nego sve to ispituje zbog Mije koji joj se sviđa.

Foto: RTL

Ubrzo je Julie pozvala Miju na razgovor, a on joj ju je poljubio u čelo kako bi joj izmjerio temperaturu - baš kao što mu je pokazala prilikom ulaska u kuću. Dotad su Barbara i Mihaela ispitivale Nikolinu zašto se pritajila.

- Teška je borba među nama i možda se ne prolazim u tome - iskreno im je rekla. Kad su se Julie i Mijo vratili, pričali su o tome kako im je Nuša držala sat joge. Nakon toga Nuša je pozvala Miju na razgovor i njega je to ugodno iznenadilo. „

- Imam osjećaj da su ti sve cure drage i da ti se sve sviđaju, ali stvarno ne znam koliko imam šanse kod tebe? - izravna je bila pjevačica.

- Rekao sam ti da mi se sviđaš i da mi je lijepo s tobom - rekao joj je Mijo, a Nuša mu je otkrila i kako joj nije svejedno i da želi više pažnje od njega.

Foto: RTL

- Nisam bila ljubomorna na Nušu - komentirala je djevojkama Emily dok je Nuša molila Miju da joj nešto zapjeva.

- Sad sam prva cura u kući kojoj si pjevao - rekla je Slovenka. Sljedeća je Anita zvala Miju na razgovor jer je željela znati što on misli o njoj.

- Anita je baš super, čvrsta i odlučna cura, uvijek za zabavu - rekao je Mijo i uskoro se otišao pripremiti za ceremoniju ruža. Prvu je ružu dobila Mihaela, a uslijedile su Nikolina, Barbara, Nuša, Silvia i Julie, a bez toliko željenog cvijeta ostala je Anita.

