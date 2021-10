Jedna od najplaćenijih supermodela u svijetu, Emily Ratajkowski (30), u njezinoj knjizi 'My Body' iznijela je niz tvrdnji koje su vezane uz snimanje spota za pjesmu 'Blurred Lines'.

Naime, Ratajkowski je otkrila kako ju je tijekom snimanja spota, glazbenik Robin Thicke (44) dodirivao po golim grudima.

- Odjednom, iznenada, osjetila sam hladne ruke stranca na mojim golim grudima. On je stajao iza mene. Odmah sam se odmaknula, a zatim sam ga pogledala u čudu- napisala je Emily u knjizi koja treba biti objavljena idući mjesec.

Ratajkowski je bila jedna od tri modela koja su se pojavljivala u spotu za pjesmu s kojom je ovaj glazbenik stekao svjetsku slavu. Pjesma je nastala kao suradnja Robina Thickea, Pharrella Williamsa i repera imena IT.

Kako prenosi, New York Post, model je na početku uživao u snimanju spota, a zatim se Thicke napio i počeo grubo ponašati.

- Smijao se tijekom snimanja, nije mogao stajati na nogama, u jednom trenutku Diana Martel, redateljica videospota, upitala ga je je li dobro- piše u knjizi.

Emily je nadodala i kako se tijekom snimanja u studiju u Los Angelesu osjećala poniženo te da je izbjegavala kontakt očima s glazbenikom.

Martel je potvrdila incident te rekla kako pamti trenutak kada je glazbenik uhvatio modela za njezine gole grudi.

- Stajao je iza nje te objema rukama uhvatio njezine grudi. Odmah sam počela vikati na njega jer mi nije bilo jasno što radi. Rekla sam tada i da je snimanje završeno- objasnila je te nadodala kako je Thicke bio pijan, a kasnije se i ispričao za svoj postupak.

Diana Martel smatra kako glazbenik nikada ne bi tako postupio da je bio trijezan.

Prisjetimo se, ovo nije prvi put da je pjesma izazvala kontroverzu. Obitelj Marvin Gaye tužila je Thickea i Pharrella rekavši da je 'Blurred Lines' plagijat hita 'Got To Give It Up' Marvina Gayea iz 1977. godine. U konačnici su Pharrell i Thicke morali platiti obitelji odštetu od 7,3 milijuna dolara.