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OBJAVILA SRETNU VIJEST

Emina Arapović rodila drugo dijete, djevojčicu Julijanu

Piše Stela Kovačević,
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Emina Arapović rodila drugo dijete, djevojčicu Julijanu
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Foto: Instagram
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Fotografirala je bolničku narukvicu i duhovito napisala: 'Otišla na festival'. Emina i njen suprug već imaju sina Mladena, a ime djevojčice otkrila je baka

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Pjevačica Emina Arapović Simić (43) rodila je drugo dijete. Nekadašnja zvijezda 'Story Super Nova Music Talents' sretnu je vijest podijelila na društvenim mrežama, gdje je objavila fotografiju Vinogradske bolnice uz pjesmu Olivera Dragojevića 'Ključ života'.

- Otišla na festival - napisala je duhovito Emina.

Emina i njen suprug Dean Simić su nakon sina Mladena dobili djevojčicu, a njeno ime je otkrila baka.

- Julijana Simić, nova nada hrvatske glazbene scene, zapivala je prvi put prije par sati i oduševila sve prisutne, a i šire - napisala je u komentarima ispod objave Dragana, Eminina majka.

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Foto: Privatni album/canva

Glazbenica je trudnoću objavila ranije ove godine, a nije skrivala sreću radi novog poglavlja u svom životu.

Eminu je publika upoznala početkom 2000-ih u showu 'Story Super Nova Music Talents'.

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