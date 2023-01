Emitirali su prvu epizodu 'The Last of Us': Zbog velike navale na hit seriju, pao je HBO Max

S nedjelje na ponedjeljak izašla je prva epizoda serije The Last of Us na HBO-u Max. Bila je tolika navala da je u jednom trenutku i pao taj streaming servis.

Korisnici na društvenim mrežama počeli su javljati da aplikacija ima pogreške i da je nedostupna. HBO se zasad nije oglasio o ovome problemu.

The Last of Us nastala je prema prema slavnoj istoimenoj PlayStation igri u kojoj se radnja odvija 20 godina nakon što je moderna civilizacija uništena uslijed pandemije koja je većinu ljudi pretvorila u neku vrstu zombija. Sadrži devet epizoda.

Joel, jedan od preživjelih, unajmljen je da prokrijumčari Ellie, 14-godišnju djevojčicu, iz surove karantene. Ono što započne kao manji zadatak pretvara se u brutalno, srceparajuće putovanje, jer oboje moraju proći kroz SAD i ovisiti jedno o drugome kako bi preživjeli.

U glavnim ulogama su Pedro Pascal kao Joel, Bella Ramsey kao Ellie, Gabriel Luna kao Tommy, Anna Torv kao Tess, Nico Parker kao Sarah, Murray Bartlett kao Frank, Nick Offerman kao Bill, Storm Reid kao Riley, Merle Dandridge kao Marlene, Jeffrey Pierce kao Perry, Lamar Johnson kao Henry, Keivonn Woodard kao Sam, Graham Greene kao Marlon, Elaine Miles kao Florence, Ashley Johnson i Troy Baker.

