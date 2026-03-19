Emma Heming Willis čestitala suprugu Bruceu rođendan: Pogledajte što je napisala

Emma Heming Willis, supruga proslavljenog glumca Brucea Willisa, na njegov 71. rođendan objavila je emotivnu poruku koja je duboko dirnula pratitelje diljem svijeta. Uz fotografiju nasmiješenog i opuštenog Brucea na brodu, Emma je ovu osobnu prigodu iskoristila kako bi poslala snažnu poruku o borbi s frontotemporalnom demencijom (FTD) i pružila podršku tisućama obitelji koje se suočavaju s istom dijagnozom.

Fotografija prikazuje glumačku legendu kako uživa u sunčanom danu na moru, s kapom na kojoj se nazire natpis "CHILMARK", a vedar izraz na njegovom licu u oštrom je kontrastu s teškom stvarnošću s kojom se obitelj nosi.

U opisu objave, Emma je s pratiteljima podijelila kako je njihovo iskustvo s ovom bolešću promijenilo njezin pogled na svijet.

"Danas slavimo Bruceov rođendan. Ovo putovanje s frontotemporalnom demencijom (FTD) otvorilo mi je oči za stvarnost s kojom se suočavaju tolike obitelji. To me inspiriralo da stvorim Fond Emma & Bruce Willis kako bih podizala svijest o FTD-u, podržala istraživanja i stala uz njegovatelje koji svakodnevno nose toliki teret", napisala je.

Svoju je poruku završila pozivom na akciju, nudeći konkretne načine na koje javnost može iskazati podršku. "Ako danas želite iskazati čast Bruceu, molim vas da razmislite o podršci fondu ili nekoj drugoj organizaciji koja djeluje u ovom području, ili jednostavno provjerite kako je neki njegovatelj – mali čin dobrote koji može značiti tako mnogo."

Podsjetimo, Emma Heming Willis je nedavno i službeno pokrenula The Emma & Bruce Willis Fund, čiji je cilj prikupljanje sredstava za znanstvena istraživanja i pružanje resursa za njegovatelje. Njezin angažman prepoznat je i u stručnim krugovima, pa joj je 12. ožujka uručena nagrada "Susan Newhouse & Si Newhouse Award of Hope" za njezinu predanost i doprinos FTD zajednici. Frontotemporalna demencija, za razliku od Alzheimerove bolesti koja prvenstveno pogađa pamćenje, utječe na osobnost, ponašanje i govor, a najčešći je oblik demencije kod osoba mlađih od 60 godina.



