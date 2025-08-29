Obavijesti

ŠOKIRALI JAVNOST U VENECIJI

Emma Stone poljubila 34 godine starijeg kolegu pred kamerama: S njome je bio i njezin suprug!

Piše Lucija Raguž,
Čitanje članka: < 1 min
5
Foto: Yara Nardi

Emma Stone i Willem Dafoe šokirali su javnost poljupcem pred kamerama na Festivalu filma u Veneciji. Emma je u Veneciju došla s mužem, a poljubac s kolegom iz filma 'Bugonia' izazvao je burne reakcije.

Emma Stone (36) i Willem Dafoe (70) šokirali su svojom bliskošću ispred kamera. U Veneciji su se pojavili povodom svjetske premijere filma 'Bugonia' redatelja Yorgosa Lanthimosa. Iznenadili su trenutkom u kojem su se dvoje glumaca poljubili. Ovaj neočekivani trenutak potaknuo je mnoge burne reakcije na društvenim mrežama.

Bez obzira na to što su se dvoje glumaca poljubili i šokirali javnost, sve je ostalo u dobrom duhu. S Emmom je u Veneciju stigao i njezin suprug Dave McCary te su oboje izgledali dobro raspoloženo pred kamerama.

@vanityfair #EmmaStone and #WillemDafoe reunite on the red carpet for a preview of Yorgos Lanthimos’s ‘Bugonia.’ See more #VeniceFilmFestival ♬ som original - thegoodvibesplaylist

Neočekivani trenutak poljupca dvoje glumaca brzo se proširio društvenim mrežama.

'Glumci znaju biti jako čudni', 'Jesmo li upravo svi vidjeli istu stvar?', 'Izgleda kao da ga je htjela izbjeći i poljubiti u obraz, nemojte biti dramatični', 'Zašto poznate osobe ovo rade, jako je čudno' - bili su neki od komentara na TikToku.

82nd Venice Film Festival - screening of the movie "Bugonia" in competition
Foto: Remo Casilli

