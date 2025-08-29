Emma Stone poljubila 34 godine starijeg kolegu pred kamerama: S njome je bio i njezin suprug!

Emma Stone (36) i Willem Dafoe (70) šokirali su svojom bliskošću ispred kamera. U Veneciji su se pojavili povodom svjetske premijere filma 'Bugonia' redatelja Yorgosa Lanthimosa. Iznenadili su trenutkom u kojem su se dvoje glumaca poljubili. Ovaj neočekivani trenutak potaknuo je mnoge burne reakcije na društvenim mrežama.

Bez obzira na to što su se dvoje glumaca poljubili i šokirali javnost, sve je ostalo u dobrom duhu. S Emmom je u Veneciju stigao i njezin suprug Dave McCary te su oboje izgledali dobro raspoloženo pred kamerama.

Neočekivani trenutak poljupca dvoje glumaca brzo se proširio društvenim mrežama.

'Glumci znaju biti jako čudni', 'Jesmo li upravo svi vidjeli istu stvar?', 'Izgleda kao da ga je htjela izbjeći i poljubiti u obraz, nemojte biti dramatični', 'Zašto poznate osobe ovo rade, jako je čudno' - bili su neki od komentara na TikToku.

Foto: Remo Casilli