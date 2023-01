Emotivna Chrissy objavila prvu fotku prinove: 'Suze nam krenu kad vidimo njih troje zajedno'

Evo je! U kući je užurbano, a naša obitelj ne može biti sretnija, napisala je američka manekenka Chrissy Teigen (37), koja je s glazbenikom Johnom Legendom (44) dobila treće dijete. Djevojčici su dali ime Esti Maxine Stephens, a već imaju kćer Lunu (6) i sina Milesa (4). Otkrila je kako su se snašli s prinovom u kući.

- Tata (op.a. John) svake noći roni suze radosnice gledajući Lunu i Milesa koji su toliko puni ljubavi, a ja sam naučila da ti trebaju pelene nakon carskog reza - dodala je. Peteročlanoj obitelji mnogi su čestitali na novom članu i poželjeli bebi puno zdravlja, a mami brz oporavak.

- Blagoslovljeni smo. Hvala vam svima na vašoj ljubavi i lijepim željama. Sve osjećamo - napisala je Chrissy.

U rujnu 2020. Chrissy i John su obavijestili javnost o gubitku bebe, za koji se mislilo da je posljedica spontanog pobačaja. Međutim, dvije godine kasnije, priznala je kako je bila riječ o abortusu. Bila je pet mjeseci trudna.

- Prije dvije godine, kad sam bila trudna s Jackom, morala sam donijeti niz teških odluka koje slamaju srce. Na pola puta postalo je jasno da Jack neće preživjeti, a neću ni ja ako se medicinski ne intervenira. Nazovimo to pravim imenom, bio je to izazvani pobačaj. Pobačaj da spasim svoj život jer beba nije imala apsolutno nikakve šanse. Da budem iskrena, do prije nekoliko mjeseci nisam shvatila da je to to - ispričala je.

Ljetos su objavili kako je Chrissy trudna i da čekaju treće dijete. Začela je, kako je pojasnila, medicinski potpomognutom oplodnjom.

- Prošlih nekoliko godina bilo je ispunjeno emocijama, ali radost je napunila naš dom i naša srca opet. Milijardu injekcija poslije i još jedno je na putu! Svaki sastanak sam si rekla 'ako je danas zdravo, objavit ću', ali onda osjetim olakšanje jer sam čula otkucaje srca i onda skužim da sam još uvijek nervozna. Mislim da nikada neću izaći sa pregleda više uzbuđena nego nervozna, ali za sad je sve savršeno i prekrasno. Osjećam se odlično - govorila je.

