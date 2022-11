Emotivna Lara napokon se čula s obitelji, rasplakala se od sreće: Sad imam snage za dalje

Stvarno mi je predivan osjećaj vidjeti moje nakon toliko vremena, rekla je Lara u suzama u novoj epizodi 'Života na vagi'. Nije ih mogla obuzdati nakon što joj je trenerica Maja dala mobitel.

Foto: RTL

Maja je odradila sama trening s Larom kako bi se bolje upoznale. Počele su vježbati, a trenerica je primijetila koliko je Lara borbena.

- Vidi se u njoj da je sportaš. Ta borbenost izlazi iz nje - rekla je.

Foto: RTL

Lara je potom priznala da je nakon dva mjeseca zavoljela sebe te da joj je drago što je upoznala Maju.

- Ali već sam odavno mogla biti u dvodijelnom kupaćem - dodala je natjecateljica.

Natjecateljica je nešto kasnije otkrila kako su joj se sport i triatlon zamjerili zato što je imala loše trenere koji su se posvećivali samo najboljima.

- Bilo bi: 'Joj Lara pomalo, trudi se'. Zanemarivali su me. To me frustriralo - rekla je, a onda ju je Maja pitala bi li joj nešto značilo da se sada čuje sa svojima. Nakon Larinog potvrdnog odgovora, dala joj je mobitel. Krenule su suze, natjecateljica ih nije mogla obuzdati od sreće.

Foto: RTL

- Vidim koliko Lari znači ovaj poziv - rekla je Maja te dodala kako joj je ovo zasigurno dobar vjetar u leđa.

Najčitaniji članci