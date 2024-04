Emotivna Marijana o ispadanju iz Hell's Kitchena: 'Ne treba u kuhinji jurcati. Imam favorita'

Marjana Tikel u sinoćnjoj je epizodi 'Hell's Kitchena' napustila show na vrlo emotivan način. Simpatična Istrijanka, nakon niza pogrešaka na već trećem servisu zaredom, kod chefa Gretića više nije imala prolaznu ocjenu pa mu je bez pogovora predala svoju kuharsku bluzu.

Marjana je u nekoliko zadnjih tjedana više puta istaknula kako osjeća da u showu više ne daje cijelu sebe i ne kuha sa srcem i dušom te da je izgubila fokus. Unatoč tomu, na sve načine željela je pomoći svome timu. Na prošlotjednoj večeri vođa Vehid, na njezinu molbu, dopustio joj je da ponovno radi desert koji je već jednom zeznula kako bi ispravila pogrešku i dokazala se, no opet je kiksala i bila protjerana u kuću, ali se spasila od ispadanja.

Foto: rtl

Ni njezinim prošlotjednim tanjurima u pojedinačnim izazovima chef nije bio nimalo zadovoljan, članovi njezina tima međusobno su komentirali kako smatraju da neće još dugo izdržati pritisak, a sve je to potvrdila na jučerašnjem servisu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Naime, chef ju je stavio na hladna predjela s Rokom K. koji je nadgledao svaki njezin korak i pomagao joj koliko je mogao, no kad je primijetio njezine pogreške u pripremi, chef ju je poslao „na hlađenje“, a zatim i krenuo za njom kako bi je pokušao ohrabriti.

Gretić je pokušao smiriti

- Smiri se, triput udahni i vrati se tamo na svoje mjesto - kazao joj je Gretić, no iako je želja bila jaka, čim je ušla natrag u kuhinju, ponovno se smela.

- Uletavam nazad i glava se ponovno gubi - priznala je Marjana, a nakon novih pogrešaka chef ju je ponovno poslao u kuću, ovaj put bez namjere da je vrati natrag.

Foto: RTL

- Svjesna sam što se dogodio na servisu i svjesna sam da to nije u redu prema timu. Trenutno samo odmažem. Nedostaje mi fokus - priznala je Marjana, a chef Gretić joj je tijekom eliminacija kazao da upravo ona napušta show.

- S jedne strane je olakšanje, idem doma... Ali uvijek ostaje to pitanje je li moglo drugačije, jesam li mogla još više stisnuti, dati više. Ja kuham iz ljubavi i to se na tanjuru uvijek vidi, ali tu se to nije vidjelo. Znam da znam i da mogu bolje od toga, ali nažalost, ne ovdje - komentirala je nakon ispadanja.

Foto: RTL

Marjana je svoj put u 'Hell's Kitchenu' započela u plavom timu, a chef Gretić u jednom ju je trenutku preselio među crvene. Ističe kako joj je od preostalih kandidata favorit za pobjedu Viktor, koji je njezino poštovanje zaslužio svojim velikim znanjem.

'Kroz Hell's Kitchen sam puno naučila'

Unatoč nekim nesuglasicama unutar tima i kritikama chefa, sudjelovanje u 'Hell's Kitchenu' ostat će joj u jako lijepom sjećanju:

- Svoje iskustvo bih opisala kao životno. Iz svojih grešaka sam naučila da uvijek trebaš biti skoncentriran, da ne treba jurcati u kuhinji, ali i da u svoj tim treba imati povjerenja.

Foto: rtl

Marjana, koja je u showu puno puta pokazala iskrene emocije i suze, da sad ulazi ponovno, neke bi stvari, kaže, postavila drukčije:

- Definitivno bih se više 'psihički' pripremila. Ušla sam u show onako, 'laganini'... Više bih se pokušala pripremiti na taj intenzitet, emocije, kritike i slično.

- Kroz ovaj show sam puno naučila. Definitivno ću neke stvari i tehnike primijeniti i u vanjskom svijetu, nešto neću. Definitivno ono kako ja kuham je hrana s ukusom, to znači kvalitetne namirnice s ne previše filozofiranja. Tako želim nastaviti kuhati i raditi - zaključuje.