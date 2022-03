Emotivna Tereza o prevarama i najvažnijem muškarcu u svom životu: 'Svi znaju tko je on...'

Glazbena diva Tereza Kesovija (83) za InMagazin progovorila je o teškom djetinjstvu te dosad nepoznatim detaljima iz svoga života.

Tereza je svoje djetinjstvo provela bez majke. Bila je stara samo dva dana kada joj je majka preminula od teške bolesti.

- Bila sam jedan curičak koji je preživio čudom Božjim, rođena od majke koja je već bila teško bolesna dok me nosila, a dva dana nakon što me rodila je umrla jer nije izdržala tu tešku bol. Nije mi bilo lako, pogotovo kada sam shvatila da je nemam. Mislim da se to sve skupa na kraju pokaže jednim elementom koji utječe na prkos i inat prema životu koji želi biti okrutan i dalje prema tebi, a ti mu ne dozvoljavaš - otkrila je Tereza voditeljici Josipi Pavičić (43).

Nakon smrti svoje majke, kaže, ona i brat dobili su drugu 'mamu'.

- Ja sam imala godinu dana. Moj brat je imao tri godine. To je silno dirljiva priča. S njome započinjem i svoju prvu autobiografiju koja je izašla 2014. godine - izjavila je Tereza te nadodala kako je tada započela ići u Konavle koje su joj donijele neopisivu sreću, ali kasnije i bol.

- Otišla sam svojoj teti, dakle maminoj sestri koja me u jednom trenutku pogledala i rekla 'Pa što ti onu ženu zoveš mamom?, Pa ona nije tvoja mama, tvoja mama je umrla'. Tada kao da je eksplodirala bomba u mojoj glavi, ja sam se vratila doma, rekla sam mami, jer smo je zvali mama, 'mama zašto mi nisi rekla da nisi moja mama?' - otkrila je Tereza koja je u to vrijeme imala sedam godina.

Otkrila je i tko je njezin anđeo čuvar u teškim trenucima.

- Imam ih nekoliko, vidljivih i nevidljivih. Oni nevidljivi su gore negdje i čuvaju me, uvjerena sam da sto posto i u to me nitko ne može razuvjeriti, da je moj otac bdio nada mnom kada sam u tom strašnom ratu potjerana iz doma s vrećicom u ruci. Nada mnom je bdio duh mog oca, on je bio moj anđeo čuvar. Cijelo to vrijeme, danas je, a bit će dok sam živa. Onda ćemo se sresti - zaključila je Tereza.

Tereza je i inače poznata kao temperamentna osoba, a sada je priznala što joj je to donijelo kroz život.

- Moj temperament mi je bio i jedno i drugo, interesantno, ali istinito. Njime sam znala mnogima pokazati da ne mogu sa mnom timarit kako bi željeli. A inače u životu ne volim ravnu liniju, to je nešto što je beskrajno dosadno. Zamislite da morate ići samo ravnom cestom, mene to užasava - izjavila je Kesovija.

U svome životu uživa i voli ono što radi. To je jednostavno dio nje.

- Živim život i u životu živim ono što radim. To je meni sastavni dio, ne znam kako bih živjela bez ovoga što imam - priznala je pjevačica.

Podsjetimo, Tereza je prvi veći nastup imala 1961. godine u zagrebačkom Varijeteu. Nastupala je posvuda po svijetu, no najveći ugled stekla je u Francuskoj. Terezin vrhunac bio je njezin solistički koncert u pariškoj Olympiji 1988. godine. I 19 godina poslije pjevala je u istoj dvorani. U Beirutu joj je asistent ponudio da zamijeni glumicu Ann-Margaret (80), koja nije uspijevala skočiti u bazen. Rekla mu je da neće mijenjati tamo 'neku gusku u Hollywoodu' i tako si je, šalila se poslije, upropastila glumačku karijeru.

Tereza je iskreno progovorila i o gubitku brata, koji je preminuo kad mu je bilo samo 39 godina, o brojnim prevarama s kojima se susretala i na kraju ih oprostila te o najvažnijem muškarcu u svom životu.

- To je za mene moj sin, mislim da su to svi i očekivali da kažem - zaključila je glazbena diva.