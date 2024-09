Emotivne scene: Alen Đuras sa zaručnicom Anom snimio spot

Nakon predstavljanja na Dori s pjesmom "A Tamburitza Lullaby", koja se plasirala na visoko peto mjesto i mjesecima nakon toga bila među najemitiranijim pjesmama u hrvatskom eteru, Alen Đuras objavljuje svoj drugi službeni singl, emotivnu baladu "Ostani uz njega".

- Pjesma je nastala prije nekoliko mjeseci u boravku Jana Jakovljeva. Razgovarali smo o tome kako bismo mogli raditi zajedno i pisati pjesme. Jednostavno, nakon nekoliko sati došla je ideja za pjesmu. Jan je napisao tekst, a glazbu smo napravili zajedno. Što se tiče produkcije i masteringa, za to je zaslužan Mihovil Šoštarić (Lockroom), koji je unio u pjesmu novu emociju i vrlo sam sretan što je bio dio ove pjesme. Pjesma govori o boli zbog izgubljene ljubavi te o osjećaju izdaje i laži. Ona je na kraju izabrala drugog, a on je povrijeđen i više ne zna hoće li moći vjerovati drugoj ženi - rekao je Alen.

Foto: PROMO

Emotivne ljubavne kadrove u spotu Alen je snimio sa zaručnicom Anom-Klaudijom Štilinović, a pod redateljskom palicom Paule Tonković. Spot je snimao Hrvoje Banić u Gundulićevoj ulici u Zagrebu.

- Vrlo sam ponosan na ovu pjesmu i nadam se da će se i ljudima svidjeti i da ćemo je pjevati na koncertima - rekao je Alen.

Iza sebe već ima eurovizijsko iskustvo - 2017. godine vokalno je pratio kolegu Jacquesa Houdeka.

- Kako mi je Jacques bio mentor u 'The Voiceu', pozvao me da mu pjevam prateći vokal za nastup i na tome sam mu zahvalan. Mnogo sam naučio iz tog iskustva, iz prve sam ruke vidio što Eurosong iziskuje od izvođača i kako uspješan nastup treba pripremiti te kako on finalno treba izgledati. Raditi sa Jacquesom bilo je fantastično iskustvo - opisao nam je prije Alen.