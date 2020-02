Bode Miller uživa s blizancima nakon tragedije: Emotivno je...

Morgan Beck (32), supruga proslavljenoga američkog skijaša Bodea Millera (42) u studenom je obznanila rođenje jednojajčanih blizanaca, dva dječačića, 17 mjeseci nakon smrti kćeri Emeline koja se utopila u bazenu i svega 13 mjeseci nakon rođenja drugoga sina Eastona Vaughna Reka.

- Nema riječi za ovakve trenutke. Trideset minuta poroda da donesete jedne od najvećih darova i iskustava koje smo ikad primili. Dobrodošli u svijet, moji brzi trkači - objavio je Miller tada na Instagramu, a čestitke su frcale sa svih strana. Bivši skijaš svoje je blizance sam porodio.

Foto: Instagram

Posljednjih mjeseci ponovno presretna obitelj rado dijeli detalje svog malog čuda na društvenim mrežama, a svojim pričama žele inspirirati sve one koje iščekuju djecu ili su već roditelji.

- Svoje blizance odlučila sam roditi u vlastitom domu i to je bila moja osobna odluka. Dijelim ovo s vama jer vam želim pokazati kako su majke snažna stvorenja, a naša tijela su predivna. To je jedno pomalo strašno i vrlo emotivno putovanje, no puno smo sposobniji od slike koju o sebi imamo. Idite kroz život otvorenog srca i uma - napisala je Morgan pratiteljima i zaradila veliku podršku.