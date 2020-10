Ena napustila 'Farmu': Trudna sam i fizički stvarno iscrpljena

Friedrich je rekla kako bi voljela da je ovaj period na nekom uobičajenom mjestu, a otkako je saznala kako je trudna, nije stigla otići niti na prvi pregled...

<p>Ulaskom na farmu, novi farmeri nisu mogli ni slutiti što ih očekuje odmah prve večeri. Taman kada su se počeli opuštati, posjetili su ih <strong>Mia</strong> i <strong>Frano</strong> kazavši kako gazdarica mora odabrati jednu osobu, najslabiju kariku koja odmah napušta show.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ena Friedrich u Farmi</strong></p><p>Gazdarica sa svojim pobjedničkim timom povukla se sa strane ne bi li zajedno donijeli odluku, no <strong>Ena</strong> joj je olakšala ponudivši da izabere nju, a kao razlog navela je trudnoću.</p><p>- Trudna sam, saznala sam relativno nedavno, nisam stigla ni otići na prvi pregled, došla sam tu na farmu i voljela bih ovaj period biti u možda nekom malo, ne nužno mirnijem, ali barem meni nekom uobičajenijem mjestu - otkrila je Ena za gledatelje te dodala:</p><p>- Znala sam da neće potrajati ova priča sa mnom onog trena kada sam saznala da sam trudna. Fizički sam stvarno iscrpljena, više nego što bih inače bila, ali to je sretna vijest!</p><p>No, nije samo Enin izlazak prvoga dana izazvao šok kod kandidata. Već sutradan, gazdarica <strong>Sanja</strong> je morala odabrati tko će postati prvi duelist, a odlučila se da će to biti<strong> Jani</strong>. Voditeljica Mia uzburkala je strasti na obiteljskom sastanku među farmerima kazavši kako je načula da Jani govori da mu je možda netko ubacio nešto u jelo te je od doktorice tražio da mu se izvadi krv.</p><p>- Ja sam se maksimalno trudio jučer u prvom zadatku, tu sam i dobio ozljedu ramena. Danas nisam bio sposoban za obavljanje poslova i to ne znači da sam ja najslabija karika. Svi ste rekli lezi, odmori, što god ti treba i onda sada ovako, to nije pošteno s vaše strane - rekao je Jani farmerima, no oni su mu zatim pokušali objasniti kako odabir njega za prvog duelistu od strane gazdarice nema poveznice s događajima tog dana – jednostavno je, rekli su, nekoga prvog morala izabrati.</p><p>- Vjerujem da ga boli, ali vjerujem i da je doživio svojevrsni psihološki pad već sad na početku i u kombinaciji s tim fizičkim logično mi je ovo što se izrađa oko njega - zaključila je <strong>Maja</strong>, a <strong>Silvio</strong> je kazao kako ne zna da li je Jani ozbiljan ili se šali, jer sve što govori, kaže, govori sarkastično i cinično.</p><p>- Definitivno je kiseo okus u ustima, pogotovo nama jer on sad misli da smo svi protiv njega. Zrači nekom negativnom energijom -<br/> dodao je.</p><p>Nakon odabira prvog duelista, farmeri su se vratili svojim zadacima. Jani se povremeno pridruživao ostatku ekipe koja ga je pokušavala uključiti u razgovore i poslove.</p><p>- Čak mu i damo nešto za raditi. Pokušavamo ga dobiti da se s nama druži, očito mu misli lutaju negdje drugdje - komentirao je Saša, a Juka je zaključio:</p><p>- Definitivno najslabija karika je on. Ne možemo se sad folirati da ja izmišljam nešto da ga izvučem, ali ja sam osoba koja na neki način ima empatije prema osobama koje su malo drugačije i smatram da se iz njega može izvući ono dobro ako se ono što je negativno malo potisne. Ako to bude išlo na ono loše, morat ćemo se pozdraviti.</p>