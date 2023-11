Ena je rasplakala Maju Šuput, a onda je dobila povijesni zlatni gumb: 'Toliko si savršena...'

Povijesni zajednički zlatni gumb od svih članova žirija 'Supertalenta' osvojila je svojim glasom i stasom devetogodišnja Ena Nižić.

- Ja kad sam bila mala, rekla sam mami da se hoću prijaviti na Supertalent. I onda je ona rekla - dobro, idemo vježbati pjesmu. Ja sam to kao navježbala, jednom sam sve to otpjevala kako treba, ona je rekla, sad znaš pjevati, sad ćemo te voditi na natjecanja - rekla je Ena prije nastupa.

- Ja bih sebe opisala kao nekako zvrckastu i ljubaznu djevojčicu, suosjećajnu, sretnu, ja sam baš borbena djevojčica, zato mi se i svidio karate, osvajam medalje i jako sam dobra u tome. Sviram violinu, to mi je jedan od najljepših instrumenata, graciozna je nekako, ima prelijep zvuk - dodala je. Najveća su joj podrška roditelji, brat i sestra.

Foto: Luka Dubroja

- Mene si isto tako taknula, ali ipak još uvijek mogu pričati. Znači, tebe je mama učila pjevati, vi ste to doma radile, ti si odlučila da to bude fight song, ja bih te molila da nastaviš tako raditi s mamom, jer to što je mama napravila je napravila najbolji mogući posao. Toliko si savršena i toliko si preslatka, i toliko si cijeli paket, evo možda Maja Šuput plače jer zna da je njezinoj karijeri došao kraj zbog tebe - našalila se Martina, dok je Fabijan poručio da ima apsolutno sve karakteristike za mjuzikl.

Osim zavidnih vokalnih sposobnosti, ova mlada diva s juga Hrvatske raspametila je žiri samopouzdanjem i izgledom. Čim je zakoračila na pozornicu nastupilo je opće oduševljenje.

Foto: Luka Dubroja

- Ti si najljepše obučeni kandidat ikada na audiciji, nikad se nitko nije ovako lijepo obukao - uskliknula je Maja kojoj je Martina odgovorila:

- Pa ja nisam sigurna da si se ti ikad ovako lijepo obukla.

Foto: Luka Dubroja

Nakon fenomenalnog nastupa, ganutih članova žirija i četiri prolazna glasa žiri je donio odluku koja će se pamtiti. Ena je krenula s pozornice, a onda ju je žiri pozvao da se vrati nazad. Krenuli su se došaptavati i donijeli zajedničku odluku.

- Situacija je sljedeća. Nije baš da ovo smijem, ali i produkcija nekad radi neke stvari koje ne smije, pa smo se mi sad dogovorili da ćemo zeznuti i produkciju i pravila, i po prvi put u životu, svi skupa dati da - rekla je Maja, a onda su svi u isto vrijeme stisnuli zlatni gumb.

- Ovo se nikad nije dogodilo, ovo smo se svi zajedno dogovorili, a sad ćemo vjerojatno dobiti po guzici - rekla je Maja. 'Najbolji trenutak ikad, koliko je ona talentirana, čista, neiskvarena', rekle su Martina i Maja.