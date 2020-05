Ena tetovirala ime dečka iznad vagine: Što ćeš kad prekinete?

Playboyeva zečica Ena Friedrich (34), koja se svojedobno natjecala u showu 'Ljepotice i genijalci', ovisnica je o tetovažama. Već ih ima 12, a jedna od posljednjih koje je napravila iznenadile je njezine pratitelje, kojih ima 130.000. Naime, Ena je već nekoliko mjeseci u vezi s muškarcem kojeg ne pokazuje često na društvenim mrežama. Riječ je o Danijelu Kišu, a to će sada znati svi koji vide Enu s minimalno odjeće.

Foto: Instagram

Ena je ispod pupka, odnosno iznad vagine, tetovirala tekst na kojemu na engleskom jeziku piše 'vlasništvo Danijela Kiša'. Mnogi su osudili njezinu odluku o novoj tetovaži, iako se njoj i njezinom dečku sviđa.

- Što ćeš ako prekinete? Bit će izazov prekriti tu tetovažu - pisali su joj pratitelji na društvenim mrežama ispod fotografija tetovaže.

Foto: Instagram

Ena im je savjetovala da ne budu toliko pesimistični te je u više navrata odgovorila kako s dečkom neće prekinuti.

- Ako smo prošli teror i sva s*anja koja su nam dosad priredili i nakon svega smo ostali skupa, vjerujem mu i vjerujem da ćemo ostati skupa i kroz nove probleme - odbrusila im je Ena. No, jedna pratiteljica bila je uporna i stalno slala Eni poruke vezane za tetovažu i prekid.

Foto: Instagram

- Stvarno nisi normalna. Je li bilo dosta više? Jesi se ispucala? I da prekinemo, neće ti se vratiti - oštra je bila Playboyeva zečica, aludirajući na to da joj ružne komentare piše Danijelova bivša djevojka.

Dok je Ena njegovo ime istetovirala na zasad jednom mjestu, on je njezino na čak četiri. Do prekida veze, govori Ena, neće doći te je najavila kako će uskoro biti lijepih novosti vezanih za njih dvoje, no zasad je tajnovita po pitanju toga.

