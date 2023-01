Eni i Vjekoslav upoznali su se u 'The Voiceu', a sada otkrili da će postati roditelji djevojčice

Pjevačica iz Rijeke, Eni Jurišić (32) i Vjekoslav Ključarić su u 2022. izrekli 'sudbonosno da', a na početku nove godine stižu vijesti da očekuju prvo zajedničko dijete, i to djevojčicu, par je otkrio za Gloriju.

Eni se na ovogodišnjoj Dori natječe s pjesmom 'Kreni dalje' i ako pobjedi u svibnju bi trebala nastupati na Eurosongu, otprilike u vrijeme njenog termina. Naime, pjevačica je sada u petom mjesecu trudnoće i upravo će u vrijeme Eurosonga biti pred kraju termina.

Foto: Instagram

- Nastup na Dori imat će još više smisla i bit će mi to najdraža uspomena. Osim toga, neću biti prva koja je ondje pjevala trudna. Sjetimo se samo kako je to 2001. uspješno učinila Vanna. O Eurosongu ne mogu govoriti, to je na žiriju i publici. U svakom slučaju, veselim se javnosti predstaviti pjesmu ‘Kreni dalje‘, za koju sam nedavno snimila i videospot - otkrila je Eni za Gloriju i dodala da je očekivala da će joj tijekom trudnoće biti puno teže.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Podsjetimo, Eni i Vjeko su se vjenčali u svibnju 2022. na otoku Krku, a fotografije sa slavlja su tada podijelili Nika Turković (27) i Matija Cvek (30) s kojim je Jurišić snimila pjesmu 'Trebaš li mi'.

Foto: Instagram

- Svi me pitaju je li se što promijenilo, je li drukčije otkako smo u braku... No, meni je bilo predivno i onako i predivno mi je ovako. To su samo papiri - ispričala je Eni za Jutarnji list.

Inače, Eni i Vjeko upoznali su se u glazbenom showu 'The Voice' 2016. , a zaručili su se 2021. na Rabu.

Foto: Instagram

- Vjeka imati u svom životu kao prijatelja ili kao partnera je privilegija. On je najdraža i najneiskvarenija osoba koju sam srela u svom životu. Točno, upoznali smo se na ‘The Voice’ i bili zajedno u svim sezonama 'A strane'. Neopisivo je lijepo imati oslonac kada ti treba malo odmora i utjehe, a partner te može u potpunosti razumjeti - izjavila je jednom prilikom za Story.

