Enis Bešlagić je bio u pravu: U 'Masked Singeru' se ispod Slatkača sakrio Filip Rudan

Prvi nastup osme epizode 'Masked Singer' pripao je Ajkuli Drakuli, koji je otpjevao pjesmu Prljavog kazališta 'Sve je lako kad si mlad', a ekipa iz publike priredila mu je pravo iznenađenje kad su mu se pridružili na pozornici. Borko je zaključio da je Ajkula Drakula njegov kolega Goran Višnjić dok je Antonija Mandić bila sigurna da je ispod maske Papageno. Ida je zaključila da je Ajkula Željko Mavrović, a Enis ga je 'proglasio' Borisom Novkovićem, piše RTL.

POGLEDAJTE VIDEO:

Sljedeći je na pozornicu izašao Torpedo i otpjevao pjesmu I. Bee 'Šumica'. "Iako se trudiš da ne znaš pjevati, mi smo shvatili da si ti zapravo pjevač", rekla je Ida. Borko je zaključio da je Torpedo osoba koja je bila maneken, ali i napisala knjigu. "To je Dino Bubičić!" rekao je Borko, a Ida da je to ipak Šemso iz benda Brkovi. Enis je zaključio da je Torpedo Sandi Cenov jer vozi motor i dolazi iz Rijeke.

Došlo je vrijeme za glasovanje, a publika je odlučila da u iduću emisiju direktno ide Ajkula Drakula.

U troboju, Meduza je prva otpjevala veliki hit pjevačice Zane, 'Dodirni mi kolena', a Borko je rekao kako i dalje smatra da je ispod maske Lana Jurčević, s čime se složila i Ida. Antonija se odlučila za Tatjanu Matejaš Tajči dok je Enis čuo glas Vande Winter.

Slatkač je svojom izvedbom iznenadio publiku, ali i detektive jer je prvi put otpjevao pjesmu na hrvatskom jeziku, 'Zašto praviš slona od mene' Dine Dvornika. "Ja mislim da je to Dino Jelusić zbog traga s Big Benom jer je White Snake iz Londona", rekla je Ida.

Borko je razvio teoriju da je Slatkač sigurno ćelav te da je ispod maske Mario Roth. A zbog čiste boje glasa, Enis i Antonija zaključili su kako je Slatkač Filip Rudan!

Dalmatinka je otpjevala Tajčinu pjesmu 'Hajde da ludujemo'. "Sitna, mala i dinamitna! Koliko energije u tako sitnom tijelu!" komentirala je Ida. Borko je odmah rekao da je Dalmatinka Marina Tomašević, a Ida misli da je to Matija Vuica. "Ma, to je osoba koja nije željela biti popularna, ali, eto, spletom okolnosti je, to vam je Ivana Kovač", uvjeren je bio Enis dok je Antonija po tragovima koja je dala Dalmatinka zaključila da je ispod maske Emilija Kokić.

Nakon što je publika glasala tko od tri maske prolazi dalje Dalmatinka je s najvećim brojem glasova otišla direktno u polufinalnu emisiju! Došlo je vrijeme da ponovno svoje snage odmjere Meduza, Torpedo i Slatkač.

Miljenik publike Torpedo nastupio je s pjesmom 'Lepe ti je Zagorje zelene'. ''Njega politika iscrpljuje pa je malo smršavio. Ili je možda dobio neku virozu jer sam rekla da politika iscrpljuje, što je nonsens'', rekla je Antonija misleći na Davora Dretara.

Meduza je nastupila s pjesmom 'Holding Out for a Hero', a posljednja izvedba u troboju pripala je Slatkaču, koji je sve raznježio svojom izvedbom pjesme Bryana Adamsa 'Heaven' .

Nakon glasovanja publike ispao je Slatkač, a ispod maske skrivao se Filip Rudan. Enis je jedini pogodio, a i od početka je tvrdio da je ispod maske upravo popularni mladi pjevač. ''Bila mi je velika čast, svi ste puno pridonijeli i hvala vam na svemu!'', rekao je Filip te još jednom, bez maske i u čarapama izveo pjesmu 'Heaven'.

