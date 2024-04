Enis Bešlagić o supruzi Sabini i odgoju: 'Da sam bio kod kuće, sada djeca ne bi bila ovakva!'

Budem ja ozbiljan, razumiješ, ali ja kad sam ozbiljan oni mene ne doživljavaju uopće. To su ti zakoni, ti sad djetetu ne smiješ ništa, imaju one telefone i odmah zovu! Šalu na stranu. Danas djeci moraš biti prijatelj, drug, govori glumac Enis Bešlagić (49) za IN Magazin.

Mnogima omiljeno lice s malih ekrana otac je dvoje tinejdžera, Asje i Maka. Sve je krucijalne roditeljske dužnosti prepustio supruzi Sabini jer, u šali priznaje, on bi sigurno nešto zeznuo.

- Onda su oni meni zamjerili 'ti nikad nisi kući', ja kažem 'da sam ja bio kući, sad djeca ne bi bila ovakva'. Tako da ja mislim da je to bio najbolji izbor - kaže Bešlagić.

Iduće godine slavi 50. rođendan. I ta ga brojka, priznaje, nimalo ne zastrašuje.

- Stao sam negdje na 29, 30, haha! Majke mi, i to nekako ide. Čak i ljudi koji gledaju neke moje klipove, kažu 'bogami, tako to se čini i nama isto!' - govori.

Foto: Maja Bota za RTL

Otkrio je i što ga veseli u slobodno vrijeme.

- Druženja, prijatelji. Hvala Bogu, uvijek imaš onaj određeni krug, kako se kaže u pjesmi, mali krug, velikih ljudi. Taj ekosistem svoj moraš gajiti. Moraš imati to oko sebe, to te održava zdravim. To je neki izvor kojem se uvijek vraćaš. Svaki put se zaljubim u svoje prijatelje ispočetka, u tu njihovu dobronamjernost, u njihovu iskrenost tako da je to neki moj filter za život - zaključio je.

