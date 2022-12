Enis Bešlagić objavio neviđene fotke s Tošem Proeskim: 'Bilo je više radosti, a manje smo imali'

Glumac Enis Bešlagić (47) podijelio je s obožavateljima uspomenu od prije 18 godina, s kojom se prisjetio lijepih trenutaka s pjevačem Tošem Proeskim.

U to vrijeme, 2004. godine, Enis i Toše su radili zajedno na izvlačenju nagradne igre, a glumac se osvrnuo na to koliko mu je to razdoblje u životu bilo lijepo.

- Dobijem ove slike gdje naš Toše i ja radimo zajedno neko izvlačenje nagradne igre 2004 godine (prije 18 god). Sjetim se kako je tada bilo više radosti kada smo svi manje imali, a radovali se mnogo manjim stvarima, nego što nas danas mnoge druge veće mogu usrećiti - napisao je Enis.

Uz to je svojim pratiteljima dao i savjet, kako bi bili što veseliji i sretniji.

- Sve ono što je danas kao bitno, je tada tada bilo manje bitno osim dobre zezancije i širokog iskrenog osmijeha kojeg sve manje i manje srećem družeći se sa ljudima. Želja da fasciniramo druge udaljila nas je od naše osobnosti i onoga što mi jesmo. Zato budi ono što jesi, sačuvaj tu svoju energiju koju imaš i hrani je tako što ćeš se okružiti dobrim, pozitivnim i veselim ljudima oko sebe - poručio je.

Bešlagićevi pratitelji također su se prisjetili preminulog pjevača i starijih vremena.

- Tek 2 mjeseca nakon što je Toše preminuo, ja sam se rodila. Danas ga slušam najviše i smatram ga idolom. Žao mi je što ga više nema, ali ja i moja mama ga slušamo preko cd-a kao u starim danima, stvarno ga obožavam - glasio je jedan komentar.

- Da, dobra, prošla, vremena. Obično treba nešto dobro da nas pomakne kako bismo shvatili da sve, u stvari, kratko traje, prođe, a onda, često, na žalost bude kasno. Zato samo pozitivni, veseli ljudi, ne rasipati energiju, čuvati sebe i drage ljude - pisalo je.

