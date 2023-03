Enis Bešlagić priča nam o maski iz 'Masked Singera': Kada sam vidio bio sam jako iznenađen...

Foto: Igor Kralj/PIXSELL/RTL

Kad je na pozornicu izašlo Čudnovište i pustio svoj božanstveni glas, pjevajući Elvisa Presleya i 'Can't Help Falling in Love', izazvao je oduševljenje svih u publici

Emisija je bila zanimljiva. Mislio sam da će proći neke druge maske, da će neke druge ispasti, tako da je ovo bilo iznenađenje. Lijepo da je Nika Fleiss pristala i bila ispod maske, otkrio nam je to bivši detektiv u showu 'Masked Singer', glumac Enis Bešlagić (48).