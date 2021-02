Broj zaraženih u Bosni i Hercegovini konstantno je u padu te kafići i restorani, za razliku od Hrvatske, rade potpuno normalno. Skijališta su krcata ljudima i okupljanja su dopuštena. Glumac i voditelj Enis Bešlagić (46) u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju rekao je kako se u BiH stekao kolektivni imunitet.

POGLEDAJTE VIDEO: Ljetne radosti Bešlagića i Lovrena

- Uvijek se za BiH govorilo da gdje prestaje logika, tu počinje Bosna i Hercegovina. Kod nas ništa nije uspjelo, pa eto, neće ni korona. Jako puno života je izgubljeno, ali nekako kao da smo uspjeli steći kolektivni imunitet tako da smo mogli izlaziti i u kafiće u kojima se ne nose maske - rekao je Enis.

Smatra kako je već pola BiH imalo koronu pa je velika kriza prošla.

- Ali sad, hoće li biti još toga, novog soja… Mi nemamo ni cjepivo, tko će nam ga dati? Mi čekamo da nam netko udijeli to, a mislim da nije u redu da je tako. Nije Bosna i Hercegovina nikome u regiji učinila ništa nažao da joj se ovako vraća. Niti to zaslužuju narodi BiH, a svi kao da se trude ujutro kad ustanu da joj oduzmu neka prava. To su stvari koje me bole i tište, to je nepravda - kaže Enis.

Bešlagića smo gledali u ulozi voditelja u RTL-ovu showu 'Superpar', a sada glumi Jadranka u seriji 'Blago nama'. Nakon kratke stanke, serija se vraća na male ekrane.

- Radujemo se što se serija vraća i da će ljudi uživati u našim situacijama jer smo aktualni, snimali smo u doba korone. Uz teme o koroni bit će i zagrebački potres koji smo stavili u kontekst serije. Ljudi će se moći zabaviti i opustiti, a to je, vjerujem, svima potrebno. Dosta je više negative, a ovi koji bi trebali raditi pozitivu boje se raditi je jer možda nije primjereno biti veseo dok drugi tuguju. Ja mislim da je uvijek vrijeme za izići iz depresije - govori Enis.

Dotaknuo se i političara.

- Danas su predsjednici stranaka, čak ne samo predsjednici država, postali zvijezde i face. Uzeli su svu medijsku pažnju, žive na račun države i još popuju i govore ti što trebaš raditi, a ti s druge strane radiš samostalno, boriš se, pošteno zarađuješ - tvrdi.