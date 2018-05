Enrique: Odnos s Kournikovom je moja jedina ozbiljna veza

Enrique Iglesias svoj 43. rođendan obilježava danas koncertom u Praškoj Areni. Ulaznica su, kako kaže, rasprodane, a u koncertu je uživalo više od osamnaest tisuća ljudi. Španjolski pjevač osim u Češkoj, koncerte će sve do početka lipnja imati i u Grčkoj, Ljubljani, Izraelu, Portugalu, Rusiji i Danskoj.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

Pjevač je poznat da rođendane dočekuje sa svojim fanovima koji su njegova najveća podrška. Prije dvije godine rođendan je proslavio u Zagrebačkoj Areni.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

U Hrvatsku je došao u sklopu svjetske turneje 'Sex and love'. Publici je u tri sata koncerta priredio najveće hitove poput 'Bailando','Noche Y De Dia','Turn the night up', 'Tonight','I like it','Do you know','Not in love','Bailamos','Ring my bells','Hero', i mnogo druge.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Moj najdraži rođendanski dar bio je nastup u Hrvatskoj. Bilo je zaista nevjerojatno - rekao je Enrique u video intervjuu na svojoj službenoj stranici na Facebooku.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Osim velikog broja koncerata koje priprema, pjevač slobodno vrijeme najradije provodi brinući se o svojoj djeci, blizancima: dječaku Nicholasu i djevojčici Lucy, koje je dobio sa suprugom Annom Kournikovom (36) prije nešto više od pola godine. Pjevač i bivša tenisačica u vezi su od 2001. kada su se upoznali na snimanju njegova spota za pjesmu 'Escape'.

Foto: schreenshot 433 Instagram

- Bili mi zajedno ili ne, Anna bi bila idealna majka. Siguran sam u to – jednom je rekao pjevač koji s dugogodišnjom djevojkom živi u vili u Miamiju koju je dao izgraditi prošle godine i platio ju oko 160 milijuna kuna. Iglesias je dodao kako mu je veza s Kournikovom jedina ozbiljna u cijelom njegovom životu.

Kralj latino popa, kako su ga prozvali mediji, također se može pohvaliti s gotovo 50 milijuna fanova na Facebooku. Pjevačku karijeru je započeo kao 20-godišnjak, 1995. kada je objavio album 'Enrique Iglesias' koji je prodan u 5,8 milijuna primjeraka. Samo dvije godine kasnije zaputio se na prvu svjetsku turneju u sklopu koje je posjetio 13 zemalja i imao 78 koncerata na kojima ga je slušalo više od 720 tisuća ljudi.