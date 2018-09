Ne treba mu ni umjetničko ime: Jose Andreas želi biti pjevač

Želim postati poznati pjevač i ‘Supertalent’ je pravi način. Barem ne trebam umjetničko ime, Jose Andreas je dovoljno, rekao nam je Jose Andreas Đerekarac (20).

Riječanin se prijavio u show koji na Novoj TV počinje ove nedjelje. Jose Andreas smatra da ima glas koji ga može dovesti barem do finala.

- Mogu ja i pobijediti, volio bih. Pjevam cijeli život, otac me naučio. Ma, pola familije živi od muzike, nama je to u krvi, sjajni smo u tome i gledatelji će to moći vidjeti u showu - kaže.

S neobičnim imenom sjajno se nosi, a vjeruje da bi mu moglo biti i prednost u natjecanju.

- Pa već sam po njemu poznat. A odmah nakon rođenja bio sam u novinama i moje su ime tad proglasili najljepšim u Hrvatskoj. Dobio sam ga po junaku sapunice ‘Marisol’. A između Jose i Andreas, češće me zovu Andreas - otkrio nam je Jose.

Trenutačno se za nastup u showu priprema u Njemačkoj, u koju je otišao u posjet bratu. Pjeva od šeste godine.

- Tata me vodio po svadbama, bilo je super. Inače, svi u familiji pjevaju - rekao nam je.

Foto: Denis Gascic

Ima samopouzdanja

Vjeruje da će u ‘Supertalentu’ dogurati daleko i da će postati slavan pjevač

Jose Andreas je najmlađi u obitelji, on je bio osmo dijete Đerekarac. I jedini koji još nije u braku.

Trenutačno je više od dva mjeseca u sretnoj vezi s Petrom. Podržava ga u njegovim glazbenim ambicijama, a podrška mu je i u “Supertalentu”. Kad je u krugu obitelji, gdje god se okrene netko je u braku, ali on smatra da je za oltar premlad.

- Ima vremena, nikud mi se ne žuri - rekao je Đerekarac.

Priznao je da je iskusio i drugu stranu ljubavi. Bio je jako razočaran zbog bivše djevojke, s kojom je bio gotovo godinu dana. Napravila mu je ono od čega svi jako zaziru, ono što čovjek ne poželi ni najgorem neprijatelju. Grubo je pokazala očiti nedostatak elementarne kulture i pristojnosti.

Ljubavni brodolom

- Nismo slavili zajedno Novu godinu, čekali smo 2017. odvojeno. Nakon što sam je dočekao, počeo sam čekati poziv od cure, da mi čestita Novu godinu. Imam razumijevanja, jasno mi je da je išla prvo zvati roditelje i obitelj - prisjetio se Jose i nastavio:

- Ali prošlo je više od dva sata, a ona se nije javljala. Kako sam ja muškarac, išao sam zvati ja. Rekla mi je da je vani i da je pijana pa me zaboravila nazvati. Onda smo prekinuli.

Uskoro će navršiti 21 godinu, a s veseljem se prisjeti djetinjstva. U obitelji s osmero djece, kaže, uvijek je bilo veselo. Pogotovo u tako muzikalnoj. Pjevali su svi: roditelji, djedovi, tetak, stric, sestre... Jedan od braće svira saksofon i klarinet. Život im je bio pjesma.

- Baš je bilo veselo, ono pravo djetinjstvo, a ne mobitel i kompjutor kao danas. Mi smo se svađali i tukli, tim redom, odrastali smo na ulici i bili smo sretni - kaže Andreas.

Foto:

Mogao bi Jose i variti

Prisjetio se i dječjih igara, na ulici su se najčešće igrali lopova i pandura. Andreas priča kako je uvijek bio na pravoj strani.

- Pa bio sam lopov jer sam volio bježati, a skrivao bih se kao pravi kriminalac. Pandur nisam volio biti, iako ih sad poznajem nekoliko. Ali bolje s njima što manje posla - rekao je.

Završio je srednju školu, ali u struci ne misli tražiti posao.

- Završio sam za zavarivača, to je više bilo reda radi. Pa danas oni s fakultetom ne mogu pronaći posao, lakše je ovima s osnovnom školom - rekao je.

Ima sjajnu priliku u showu spojiti zanimanje s nastupom.

- Kako ću joj reći da varin, a u fušu i tokarim... - riječi su pjesme “Kako ću joj reći da varin” Klape Florijan. No on je ipak neće izvesti, igrat će “na sigurno”. Izabrao je tri pjesme koje “trenira”, a koja mu bude najbolje išla, koju će najbolje osjećati, izvest će u showu.

- To je od Olivera ‘Cesarica’, Tonyja Cetinskog ‘Tko te ljubi sretan je’ i Opće opasnosti ‘Pobjegao sam’. Vidjet ću koja zvuči najbolje.