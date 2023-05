Eric lutao ruševinama u spotu za novu pjesmu: Ovo je sve, samo ne balada unatoč tematici

Nakon prošlogodišnje nominacije za nagradu Porin u kategoriji Novi izvođač godine, kantautor, multiinstrumentalist i producent Eric Vidović (22) i ove se godine našao među nominiranima, za autorsku skladbu 'Feel You Close' (duet s Ivanom Kindl), a u međuvremenu u svom glazbenom studiju radi na mnoštvu novih ideja. 'Gdje je ta ljubav' najnovija je u nizu njegovih autorskih pjesama. To se pita Eric dok luta ruševinama, a romantičan zalazak sunca ostavlja nadu za pronalaskom sretnog kraja.

- Nakon dužeg razmišljanja, odlučili smo spot snimiti u napuštenom kompleksu hotela u Haludovu na Krku. Prije nego što smo došli na samo lokaciju, nismo točno znali u kakvom će nas stanju dočekati i kako će sve skupa izgledati, ali ostaci i ruševine ovog nekad prekrasnog elitnog hotela toliko su fotogenični da snimanje zaista nije bilo teško. Uz to smo još imali priliku i istražili ovaj jako zanimljiv dio turističke povijesti. Vrijeme nam je također bilo naklonjeno tako da nas dočekali sunčani dan i plavo nebo, a neplanirano smo zabilježili i sjajne kadrove u predivnom zalasku sunca - objašnjava Eric i dodaje:

- Hvala cijelom timu, nadam se da im je snimanje bilo upola zabavno koliko i meni. Iako više preferiram producirati glazbu nego snimati spotove, u ovome sam stvarno uživao!

Foto: Dino Šef

Glazbenici koji su sudjelovali u kreiranju pjesme su, uz Erica, koji je autor teksta i glazbe, gitara, vokal i veliki kotač u produkciji), i Laura Mjeda (prateći vokali) i Ivan Grobenski (bas). Filip Vidović je miksao pjesmu u Matterhorn Music studiju, Mischa Janisch potpisuje mastering, a tu su, ističe Eric, i svi oni koji su svojim savjetima doprinijeli da 'Gdje je ta ljubav' zvuči baš kako je zamislio. Snimanje i izradu video spota potpisuje NEXUS produkcija: redatelj Tomislav Horvatinović, producent Marko Horvat te snimatelj Stjepan Dolenec / Creative Factory. Kao i puno puta do sad, i ovog puta ERIC je snimao u odjevnoj kombinaciji stilista Ivana Friščića (Delight), svestrana Laura Mjeda, kojoj je šminkanje je druga ljubav, pobrinula se da zasja ispred kamera, dok fotografije nastale na setu potpisuje Dino Šef.

Iako progovara o ljubavi koja je izblijedjela i nestala, Eric je prilikom plasiranja istaknuo kako je unatoč tužnoj tematici ova pjesma zapravo 'sve, samo ne balada'. Riječ je o njegovom drugom HR Top 40 naslovu na hrvatskom jeziku, nakon uspješnice 'Reci Mi' kojom je osvojio simpatije i publike i struke. U međuvremenu, uz 'Not Gonna Let Go' koja se našla na visokoj 10. poziciji najemitiranijih, Hrvatska diskografska udruga izdvaja: boravio je na HRTop 40 s „No Good“ (2021.), „I Found You“ (2022.) i duetom s Ivanom Kindl „Feel You Close“ (2022./2023.), kao i na Top-listi prodaje s debitantskim albumom „I Am Eric“ (vodeća pozicija u izvještaju od 7. srpnja 2021.)

