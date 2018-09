Eric McCormack je meditirao pored zvijezde na stazi slavnih

Glumac Eric McCormack (55), poznat po seriji 'Will i Grace', dobio je svoju zvijezdu na holivudskoj stazi slavnih. S njim su proslavili njegova supruga Janet Holden, sin Finnigan (16) te cijela 'ekipa' sa seta serije, uključujući Debru Messing (50), Seana Hayesa (49) i Meghan Mullally (59).

Foto: Kathy Hutchins/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Kolega Michael Douglas (73), koji također posjeduje svoju zvijezdu, držao je govor u njegovu čast te mu se putem društvenim mreža Eric javno zahvalio.

Foto: Kathy Hutchins/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Glumcima sa seta serije 'Will i Grace', pridružili su se i producent Max Mutchnick (52) i čelnik NBC-a Bob Greenblatt (58).

- Ovo je moj američki san - rekao je ponosni Eric koji je 'meditirao' pored svoje zvijezde.

Foto: Kathy Hutchins/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Glumac je na sebi imao sivo odijelo i bijelu košulju, a sve je upario s čarapama na točkice. Njegova je supruga obukla haljinu sa cvjetnim uzorcima, a sin traperice i jaknu.

Na ovom velikom postignuću, Ericu su čestitali mnogi putem društvenih mreža i govorili da 'jedva čekaju vidjeti njegovu zvijezdu'.

So proud of @EricMcCormack on being honored with a star on the Hollywood Walk of Fame. Congratulations, Eric!! ⭐️ pic.twitter.com/EMSXoG6ULB