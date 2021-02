Pjevač ERIC u 2021. nastavlja s predstavljanjem svojeg glazbenog rada, za koji vjeruje da će publika prepoznati. Razloga za optimizam ima već sad; s tek navršenih 20 godina, ovaj svestrani kantautor, vokalist, multi instrumentalist i producent iza sebe ima autorski HR Top 40 singl, najavljen debitantski album koji izlazi 9. travnja te je jedan od pretendenata na Doru 2021., na koju stiže s pjesmom koju je napisao, uglazbio i producirao. Publika sada premijerno može poslušati 'Not Gonna Let Go', prvi singl s njegovog studijskog izdanja 'I Am Eric', za koji je predstavljen i video.

Uz njega, u spotu se pojavljuju Marko Petrić (33), jedan od najperspektivnijih glumaca mlađe generacije i dobitnik Nagrade hrvatskog glumišta te njegova kolegica iz Gavelle, glumica Anja Đurinović Rakočević. Pjesma 'Not Gonna Let Go' nastala je još 2017., a napisali su je ERIC, Adam Kulling Garsztenkorn, Ninos Hanna i Sandra Nordström.

- Ninos, Adam i ja bili smo u studiju i u nekoliko minuta smislili zanimljivu glazbenu temu, koju smo odlučili iskoristiti kao temelj pjesme. Pozabavili smo se aranžmanom i krenuli s pisanjem teksta. Pjesma je inspirirana djevojkom koja mi se tada sviđala i čitavim ljetnim ambijentom, a ako se mene pita, ljeto je najbolje godišnje doba za ljubav. Mislim da je baš iz tog razloga konačan rezultat bio tako dobar. Već sam tad znao da će to biti savršena pjesma za najavu mojeg albuma, a budući da sam u tom razdoblju tek započeo s radom na njemu, nisam želio žuriti s objavom singla. Čekao sam pravi trenutak i drago mi je da je taj trenutak stigao - otkrio je ERIC.

Videospot pjesme snimljen je u urbanom ambijentu na lokaciji u Koprivnici i prikazuje toplu i vedru svakodnevicu mladog ljubavnog para, čije uloge tumače spomenuti Marko Petrić i Anja Đurinović Rakočević.

- ERIC zvuči svjetski! Toliko je toga ispred njega. Nadam se da će mu 2021. godina biti puna ovakve kreative. Na setu sam baš uživao – izuzetno ugodno iskustvo, divna energija zaokružena odličnom pjesmom. Uživao sam ponovno glumiti s predivnom kolegicom Anjom - rekao je Marko, na čiju se izjavu nadovezala i Anja:

- Gluma s dragim kolegom Markom Petrićem bila je baš opušteno guštanje i atmosfera je stvarno odisala lakoćom. ERIC je krasna osoba s predivnim glasom i drago mi je da sam bila sudionik njegovom glazbenom početku, vjerujem da je pred njim dug i lijepi let.

Kreativni tim video spota činili su Tomislav Horvatinović (redatelj), Stjepan Dolenec (kamera i montaža), Ivan Friščić (styling), Laura Mjeda (MUA) i Marko Horvat (izvršni producent). Krajem 2020., ERIC je predstavio blagdanski singl 'Najljepši dar (Božićna)', koji se našao među najemitiranijim pjesmama radijskog etera (HR Top 40 listi) i nekoliko tjedana proveo na 1. mjestu top ljestvice Hrvatskog radija 1. Publici je predstavio i inačicu na engleskom jeziku 'Best Present (This Christmas)', koja je putem digitalnih glazbenih servisa zabilježila značajne rezultate i kod publike izvan Hrvatske i regije, posebice u Njemačkoj, Australiji i Nizozemskoj. Završetak godine mu je donio i sjajnu vijest o sudjelovanju na festivalu Dora 2021. na kojoj će se predstaviti pjesmom 'Reci mi', koju je, također, sam skladao i producirao i odsvirao sve instrumente. 'Reci mi', kao i njena verzija na engleskom jeziku 'Tell me' će se naći na njegovom prvom albumu 'I Am Eric'. Budući da u ovim vremenima mogućnosti za održavanje koncerata nažalost uživo nema, za ERICA je dolazak u Opatiju ujedno prilika da gledateljima predstavi natruhu svojih iznimnih sposobnosti kao live izvođača.

Predstavljanjem najavnog singla i spota 'Not Gonna Let Go' i natjecateljske Dora 2021. 'Reci mi' ERIC ulazi u uzbudljivo razdoblja upoznavanja šire publike sa svojim radom - posebice kroz debitantski album 'I Am Eric'. Album je velikim dijelom napisao, snimio i producirao sam u svojem kućnom studiju, a bit će objavljen u izdanju diskografske kuće Universal Music Hrvatska.

- Jako se veselim periodu koji je ispred mene i mog tima. U narednim mjesecima polako ćemo otkrivati moj prvi autorski album koji se sastoji od jedanaest pjesama. Vjerujem da će publika prepoznati iskrenu emociju koja je utkana u svaku od pjesama i pronaći sebe u svakoj ispričanoj glazbenoj priči - rekao je ERIC.

ERIC je svoj glazbeni put započeo davno, kao gitarist klasične glazbe, za što je dobio brojna priznanja u obliku nagrada na državnim i međunarodnim natjecanjima. U ranoj dobi krenuo je s istraživanjem moderne pop glazbe, a upravo je taj žanr utjecao na njegove pjesme i aranžmane. Uz gitaru, svira bass i klavir.