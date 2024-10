Esmir osvojio imunitet, Larisa razmišlja da izbaci Mariju: 'U interesu mi je da budem ovdje'

Danas su se natjecatelji u 'Životu na vagi' uhvatili ukoštac s velikim izazovom - ovaj put trebali su visjeti sa željezne konstrukcije 30 centimetara iznad zemlje najdulje što su mogli. Posljednji su ostali Larisa i Esmir, koji je naposljetku pobijedio i zaradio imunitet na nadolazećem vaganju za svoj tim.

Nikolini je klizila ruka i nije dugo izdržala te je prva odustala, a brzo za njom, odustala je i Nina.

Foto: RTL

- Moraš držati ravnotežu, biti čistog uma, imati snage, najviše u rukama, to je to - razmišljao je Esmir, no nije izdržao Antonio.

Izazov stvorio bolove

Odustala je i Davorka pa Mateo kojem je skliznula noga pa je pao. Pala je i Alina kojoj je bol u laktu bila prejaka, a posljednji su ostali Esmir i Larisa.

- Znam da Esmir ne želi da budem u kući, Esmir zna da je ne želim da je on u kući i ovo je neka naša borba - rekla je Larisa, no nije izdržala i pobjednik je bio Esmir koji je za sebe i partnera Antonija osvojio imunitet na idućem vaganju!

- Nisu mi potonule lađe, ali strah me jer bih voljela ostati ovdje još neko vrijeme, barem da budem do pola showa - komentirala je Larisa.

Nikolina je bila sretna što je Esmir pobijedio jer ne želi da Larisa dobije još jednu priliku i bodrila je Ninu koja je ponovno tužna i nije joj ni do čega.

- Palo mi je raspoloženje, nemam tu volju ni energiju u sebi ni za treninge jer ne spavam i umorna sam - objasnila je.

Foto: RTL

Mateo i Esmir razgovarali su o tome kako se nadaju da će Larisa biti ispod žute linije i neće moći odlučivati tko napušta show.

Larisa je isto o tome razgovarala s Alinom - planirala je odabrati Esmira, no ne želi ostati s Antonijem u paru pa je rekla Alini da je ona njezina najbolja opcija jer su najjače među ženama.

- Moram igrati taktički, ne mogu emocijama - objasnila je, a Alina se uplašila da će glasati protiv Marije.

- Žao mi je ako stvarno budem morala donijeti tu odluku da Mare ide van, vjerojatno si to nikad neću oprostiti, ali u interesu mi je da budem ovdje, napravim svoj rezultat i izgubim barem još 30 kilograma. Alina je finalistica i pobjednica za mene već sad - rekla je Larisa.

Antoniji se smanjile masne naslage

Došao je trenutak da liječnici daju novo mišljenje o Antoniji i Ivici.

Bili su nervozni i bojali se što će čuti jer su na prvom pregledu rezultati bili katastrofični. Ivica je doznao da mu srce mirnije radi i lakše podnosi napor, u dobrom je stanju, a šećer mu je manji, što ga je razveselilo, a i Antonija je bila presretna jer su joj se smanjile masne naslage.

Antonijini su nalazi općenito u znatnom poboljšanju, vrijednosti krvnog tlaka su joj uredne i kronični kašalj je nestao. No bez obzira na poboljšanje, liječnici savjetuju da još rade po prilagođenom programu.

Ivica se rastužio jer je na putu do liječnika vidio roditelje s djecom i sjetio se svojih najmilijih. Alina i Larisa vježbale su dodatno jer se obje trude za dvije osobe - Alina zato što je Marija bolesna, a Larisa nema para.

- Želim imati dobre rezultate na vagi i ne želim ispasti - rekla je Larisa koja je morala stati, a Alina joj je objasnila da poput nje mora naučiti slušati tijelo jer će se inače preforsirati.

Foto: RTL

Danas su vježbali ispred kućica i sami su odlučivali o intenzitetu i trajanju treninga. Treneri su im rekli kako znaju da su neki pojeli previše slastica kad su pravili zdrave kolače, a Larisa je bila uvjerena da misle na nju.

- Svi smo ih jeli, ali očito sam ja pojela jednu kuglicu više - komentirala je, a treneri su im govorili da znaju kako još uče, ali da moraju upamtiti da je najvažnija samokontrola u prehrani.

- Sada možemo sami napraviti trening jer smo dugo ovdje i puno toga smo naučili - rekla je Davorka, koja još zbog bolova u leđima ne smije vježbati punim intenzitetom.

- Trening nije ni krenuo, a ja sam već umorna, iscrpila sam se prije treninga - rekla je Larisa, a Edo komentirao kako mu izgleda kao da jedino Alina zna što radi.

Larisa mu je priznala da je pretjerala sa slasticama, ali da je nakon toga preskočila večeru. Edi je žao što je toliko opterećena hoće li ispasti, otići, tko i što priča o njoj…

Foto: RTL

Antonija nikad nije doživjela pravu ljubav

Edo je pohvalio Antoniju što cijelo vrijeme vježba i razgovarao s njom o tome kako se dovela do svog stanja.

- Ne volim pokazivati emocije. Mislim da me to pokazivanje emocija i dovelo do toga - rekla je i otkrila kako nikad nije doživjela pravu ljubav. No odlučila je tome svemu stati na kraj jer zna da nije uživala u životu kako je mogla i trebala.

- Znam da ću biti junakinja svoje priče i da ću biti baš sretna - dodala je.

Mateo i Mirna su se kladili kako će on svaki dan hodati 20.000 koraka, no nije to ispunio jer su ga boljela leđa. Sada je obećao Mirni da će to odraditi sljedeći ciklus, no ona je podigla ulog i sada traži 40.000 koraka dnevno.

- Pa nisam avion! - rekao je Mateo koji nije pristao na nove uvjete, a Mirna je komentirala:

- Ako mu je teško hodati, što će tek onda sa svim ostalim aktivnostima? Lako je tu dok ga tjeramo, a vani? Naposljetku su se dogovorili za više od 20.000 koraka dnevno.

Foto: RTL