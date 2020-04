Eurosong od doma: Izvođači s Dore će pjevati na YouTubeu...

Iako je ovogodišnja eurovizijska pozornica ostala tek u fazi dizajnerskih nacrta, to, čini se, ni najmanje nije utjecalo na entuzijazam fanova najvećeg europskog televizijskog showa. Naime, popularni portal eurosong.hr tjedan dana prije planiranog održavanja 65. izdanja glazbenog natjecanja u Nizozemskoj donosi Eurosong u domove diljem regije. Riječ je o sasvim novoj YouTube emisiji pod nazivom 'Eurosong od doma' u kojoj će hrvatski izvođači s Eurosonga i sudionici Dore pjevati svoje i eurovizijske pjesme u akustičnoj verziji. Emisija će se premijerno prikazati na YouTube kanalu Eurosong.hr 9. svibnja u 20 sati.

Foto: Eurosong.hr

Ljubav prema Eurosongu ove godine tako spaja šeficu nesuđene hrvatske eurovizijske delegacije Uršulu Tolj, hrvatskog Mr. Eurosonga Duška Ćurlića, vjerojatno najvećeg fana Eurosonga iz javnog života Dalibora Petka te Ivana Horvata, urednika portala eurosong.hr koji će biti domaćini nove YouTube emisije.

- Kakav bi to svibanj bio bez Eurosonga? Upravo s tom mišlju krenuli smo razvijati projekt koji će razveseliti sve eurovizijske obožavatelje, kao i one koji vjerno prate hrvatsku glazbenu scenu. Ono što pripremamo vratit će nas s nostalgijom u neke prošle dane, ali i donijeti eurovizijski duh u domove obožavatelja. Dobre energije i veselja nam svima treba ovih dana - rekao je Ivan Horvat. Dodaje kako će tek narednih dana otkriti kojih će to 14 izvođača otpjevati više od 30 hitova s Dore i Eurosonga među kojima i Ein Bißchen Frieden, Sveta ljubav, Fuego, Divlji vjetre, Sasvim sigurna, Uno, Crazy i druge.

Foto: Eurosong.hr

Kao uvod u događanje, ekipa portala eurosong.hr koja prati zbivanja oko Dore i Eurosonga, podsjetila nas je na svom YouTube kanalu na Dora Challenge, izazov u kojem su Bojan Jambrošić, Đana, Lorena, Damir Kedžo i Indira pokazali poznavanje hitova s prethodnih Dora. Osim toga, u suradnji s portalom eurosong.hr kratke priče o predstavnicima zemalja na ovogodišnjem, odgođenom, Eurosongu svakodnevno donosi HRT-ova popodnevna mozaična emisija "Kod nas doma".

Foto: Eurosong.hr

Portal eurosong.hr već 15 godina vjerno prati i promovira hrvatski Izbor za pjesmu Eurovizije – Dora, Eurosong i sva popratna eurovizijska događanja. Stranica godišnje ostvari gotovo 900.000 posjeta te preko dva milijuna pregleda stranice, a vodi je deset entuzijasta iz cijele regije s ciljem održavanja interesa u glazbeno natjecanje koje svake godine prati 200 milijuna ljudi diljem Europe i svijeta. Više informacija o tome što sve publiku čeka 9. svibnja dostupno je na portalu eurosong.hr i njihovim društvenim mrežama.



Tema: Muzika