Eurosong u Švicarskoj: Otkrili su u kojem će se gradu odražati!

Baby Lasagna umalo je doveo Eurosong iduće godine u Hrvatsku, no Nemo i pjesma 'The Code' odnijeli su pobjedu na ovogodišnjem Eurosongu u švedskom Malmöu. Od tada se zna da će iduće izdanje ovog natjecanja biti u Švicarskoj, no u petak su otkrili u kojem će se gradu održati.

Za domaćina 69. Eurosonga odabran je Basel, a kako navodi Eurovision.tv, u uskoj konkurenciji za grad domaćin je bila i Ženeva. Basel je treći grad po broju stanovnika u Švicarskoj i drugi po veličini sa širim gradskim područjem.

Osim grada domaćina, određeni su već i datumi idućeg Eurosonga. Finale će biti 17. svibnja, a polufinala 13. i 15. svibnja.

- EBU je oduševljen što će Basel biti domaćin Eurosonga 2025. godine. Natjecanje je rođeno u Švicarskoj, u Luganu 1956. godine i divno ga je vratiti natrag nakon skoro 70 godina - rekao je Martin Österdahl iz organizacije.

Iz lokalne vlasti su poručili da im je čast biti domaćin najvećem glazbenom događaju na svijetu.